利嘉閣夥家福會舉辦「尋回家的感覺」家居收納義工活動｜代理動態

利嘉閣地產貫徹「以人為本」的企業精神，不但連續兩年成為香港家庭福利會(家福會)「Homeland」項目的主要合作夥伴，今夏雙方再度深化合作，合辦「尋回家的感覺」家居收納整理義工活動。活動以「家庭及心理健康家居環境」為介入點，結合實用的收納技巧與社區關懷，協助多個照顧者家庭重整居所物品，減輕因為家居凌亂、物品過多，以及收納欠章法等所造成精神壓力，並有效促進家庭的和諧生活。

為此，利嘉閣早於7月下旬與家福會合作，為利嘉閣同事們舉辦專場「日式收納方法」講座，由認證日式收納師主講，反應熱烈，不少同事更踴躍參與義工活動。隨後於8月下旬開始，公司夥家福會正式展開2次的社區支援行動。每次由3至4名利嘉閣義工組成小組，在收納師兼社工的帶領下，協助有需要的家庭。