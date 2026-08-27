利嘉閣夥家福會舉辦「尋回家的感覺」家居收納義工活動｜代理動態

利嘉閣地產貫徹「以人為本」的企業精神，不但連續兩年成為香港家庭福利會(家福會)「Homeland」項目的主要合作夥伴，今夏雙方再度深化合作，合辦「尋回家的感覺」家居收納整理義工活動。活動以「家庭及心理健康家居環境」為介入點，結合實用的收納技巧與社區關懷，協助多個照顧者家庭重整居所物品，減輕因為家居凌亂、物品過多，以及收納欠章法等所造成精神壓力，並有效促進家庭的和諧生活。
為此，利嘉閣早於7月下旬與家福會合作，為利嘉閣同事們舉辦專場「日式收納方法」講座，由認證日式收納師主講，反應熱烈，不少同事更踴躍參與義工活動。隨後於8月下旬開始，公司夥家福會正式展開2次的社區支援行動。每次由3至4名利嘉閣義工組成小組，在收納師兼社工的帶領下，協助有需要的家庭。
利嘉閣義工親力親為協助家庭清點物品、優化家居儲物空間，並協助進行分類收納，不僅讓雜亂的居住空間回復整潔有序，更有效紓緩家庭成員(尤其照顧者)的長期精神負擔，讓受助家庭的成員，重新體驗到溫馨和諧的「家的感覺」。同時，義工亦在收納師的指導下，鼓勵家庭成員持續養成的有效的家居收納習慣，確保效果能長遠維持。
參與活動的利嘉閣員工均表示，是次實踐意義重大，既能切實改善基層家庭的生活質素，亦加深了自身對室內空間佈局與收納邏輯的理解。前線同事更指出，這些寶貴的實戰經驗有助於日後與客戶溝通時，提供更具體、貼心且生活化的空間規劃建議，展現專業細致的服務態度。
利嘉閣地產企業傳訊及研究部高級聯席董事關碧紅表示，公司高度重視員工的身心靈健康與社區關懷。是次「尋回家的感覺」義工活動，正體現出「助人自助」的精神，同事們將課堂所學轉化為實際行動，看見受助家庭重拾笑臉與和諧氣氛，感到無比滿足。
關碧紅特別感謝家福會的全力支持，並期待未來雙方繼續攜手推動更多有意義的公益項目，為社會注入更多正能量。