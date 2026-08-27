11名理大學生獲頒以心建家獎學金 新地郭基煇：為建築業培育人才

新鴻基地產(016)與香港理工大學透過「產學研」合作，致力推動人才培育及城市發展。日前「新鴻基地產郭氏基金X香港理工大學以心建家獎學金計劃」(以心建家獎學金)頒發第四屆獎學金，今屆共有11名來自地產、測量、土木工程等學系的理大學生獲頒獎學金，連同過往三屆，以心建家獎學金已頒發逾42個獎學金名額，總金額約150萬元。另外，新地已捐贈1,250萬元支持理大的建築科技創新研究，並在頒贈儀式中介紹研發成果──數碼化高效節能方案@環球匯(IGC)，該方案更獲得大學教育資助委員會的研究配對補助金，突顯新地致力推動「產學研」合作的成果備受認同。

新地與理大推動「產學研」合作 新地執行董事郭基煇表示，集團與理大一直合作無間，為建築業培育人才，並推動行業發展；很高興看到「以心建家獎學金」在過去四年來，資助了數十位傑出的理大學生，其中幫助不少有經濟困難的學生，令他們可全心全意投入學習，在畢業後投入業界發展，當中更有畢業生已加入新地的大家庭。 郭基煇指出，新地和理大的合作不止於此，集團積極支持「產學研」合作，已捐贈1,250萬元支持理大的建築創新研發，更為其科研團隊提供最好及多元化的應用場景，協助理大加速科研成果走入產業。例如合作研究綠色建築物料，利用碳激發技術生產更低碳高效的混凝土。另一成果則為集團位於西九高鐵站上蓋的旗艦商業項目IGC，新地與理大攜手為IGC研發數碼化及高效節能的系統與控制方案，該方案最近更獲得大學教育資助委員會的研究配對補助金，為「政商學」合作應用研究帶來示範作用，支持香港邁向碳中和以及建設智慧城市。」

理大副校長(學生及環球事務)楊立偉稱，理大十分感謝新地郭氏基金的遠見與慷慨支持。「新鴻基地產郭氏基金x香港理工大學以心建家獎學金」過去四年扶助了眾多理大傑出學子，為業界注入源源不絕的生力軍。此外，新地積極推動「產學研」合作，讓理大的前沿科研成果得以於IGC項目落地應用，展現了強大的社會影響力。理大期待未來與新地繼續深化合作，培育更多兼具國家情懷與全球視野的專業人才，共同為香港及國家的綠色未來作出貢獻。

在頒獎典禮前，35位獎學金得主及新輝建築的實習生實地參觀IGC。學生認為新地著重項目的綠化與可持續發展，打造出連接內地與國際的頂尖商業樞紐，令人眼界大開。理大王盛衛在隨後的頒獎典禮中，亦介紹理大如何因應IGC的特點研發減碳與節能方案，成功協助項目成為大灣區內首個榮獲BREEAM國際新建築「優秀」評級的寫字樓項目，啟發不少學生思考綠色建築在未來城市發展中的角色。隨後教育局施俊輝博士和新地陳康祺亦參與交流環節，與以心建家獎學金的得獎者對話，分享在學術、職涯規劃等方面的心得。

教育局副局長施俊輝於分享環節說，碳中和是國家與全球發展的大勢所趨，同學們在學習階段已建立對可持續發展的初步認知，當邁向專業領域時，更應主動掌握在綠色建築及減碳政策上的最新動態。新地和理大將科研成果轉化並實踐於IGC項目中，讓我們看到技術落地的價值。希望同學們秉持「終身學習」的精神，不斷裝備自己，未來在不同崗位上皆能終身受用，為香港及國家的綠色發展貢獻力量。 以心建家獎學金由新地郭氏基金與理大在2022年共同成立，旨在為支持修讀建築、房地產或工程相關學科而有經濟困難的優秀理大學生，並幫界培育更多人才。