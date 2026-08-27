差估署｜樓價指數13個月連升斷纜 中原：樓價短暫整固再發力再上

差餉物業估價署剛公布樓價指數，2026年7月私人住宅售價指數報321.5點，按月跌0.5%，結束了連續13個月的升勢。今年首7個月樓價已累升7.3%。7月份受暑假租賃旺季帶動，租金指數續創歷史新高，按月升0.8%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，7月份屬暑假淡季，不少家庭外遊，加上世界盃決賽影響，一二手睇樓量減少，發展商亦不敢貿然推盤，於缺乏成交量支持下，樓價出現整固。

事實上，差估署指數連升13個月，升勢或令不少準買家猶豫，樓價在高位整固無可厚非。至於購買力，從8月份開售的新盤，在吸引開價的刺激下，西南九龍新盤刷新了票王紀錄，證明了不論剛需及投資需求仍在，只待合適時機爆發。香港按息仍維持於低位，受租金升，樓價整固的相互影響下，香港住宅物業普遍仍處於供平過租階段，而根據中原地產研究數據顯示，6月份CRI回報率高見3.24%，相信購買香港物業作長線收租，是推動下半年樓市持續向升的重要因素之一。陳永傑稱，維持全年樓價升15%的預測。