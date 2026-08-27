廣州南站ICC．峻鑾加推三房平台戶 入場價人民幣300萬｜大灣區置業

廣東城際東莞西聯絡線已於7月底正式啟用，廣州南站至深圳寶安國際機場的交通連接進一步完善，實現約1小時直達，無需換乘。隨着大灣區交通網絡迎來新一輪升級，新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，其「一站連灣區」的地段價值進一步突顯。為回應市場需求，發展商趁勢即日加推位於D1棟的三房平台特色單位，入場價由人民幣300萬元起（折合港幣347萬起），單位數量有限，附設戶外平台空間。
發展商同時精選5伙特價單位，以兩房至三房一套為主，實用面積由68平方米至108平方米（約732至1,163方呎），兩房入場價由人民幣259萬元起，售價極具競爭力。項目同步推出「慶賀城際通車優惠禮包」，買家成交即可獲贈價值人民幣18,888元的城際／高鐵往返基金，可直接扣減樓價；並享價值人民幣 1,888元的峻薈會所體驗套票，為有意把握灣區交通升級機遇的買家提供更具吸引力的入市方案。
東莞西聯絡線開通 廣州南站「0 換乘」直達深圳寶安機場
廣東城際東莞西聯絡線已於7月27日正式開通運營，大灣區城際交通網絡進一步完善。 新聯絡線貫通廣惠城際與穗深城際鐵路，讓廣州市民可乘坐城際列車直達深圳寶安國際機場，毋須中途換乘。交通升級後，由廣州南站（番禺站）出發，約1小時直達深圳寶安國 際機場及廣州白雲國際機場，盡享「雙機場」出行優勢，進一步提升跨城往來效率，以及更多航班選擇。
同時，新皇崗口岸港方口岸區已於7月31日啟用，正式開通日期由粵港兩地政府協商確 定。穗莞深城際鐵路機前段（深圳機場至前海）預計於今年內通車，未來將連接新皇崗口岸，推動大灣區「跨城通勤」及「跨境生活」邁向更高效便捷的新階段。此外，城際鐵路已全面支持「公交化多元支付」系統，旅客可使用已實名認證的全國交通一卡通、嶺南 通、羊城通等支付方式刷卡進站，無需提前購票。香港旅客亦可使用支付寶或具備閃付功 能的信用卡直接入閘，隨到隨走。
廣州南站高效連接灣區主要城市
廣州南站作為大灣區核心交通樞紐，匯聚4高鐵、4城際、4地鐵及5條城市快速路，連接能力持續提升。由廣州南站出發，可最快約47分鐘直達香港西九龍，約30分鐘到深圳北，1小時高效連接大灣區9+2城市群，為跨城通勤、商務往來及家庭出行提供便利。
隨着廣東城際網絡擴容及跨線快車服務增加，廣州南站的區域集散功能將進一步提升，形成「高鐵接駁港澳、城際連通廣深佛肇、地鐵覆蓋市內」的多層次交通網絡，為住戶帶來 更高彈性的灣區生活模式。
天環·廣州南外牆 LED 亮燈 One ICC標誌亮相
除交通優勢外，廣州南站 ICC 的商業及商務配套亦持續推進。商場「天環·廣州南」預計年內落成，將無縫連接地鐵 22 號線與城際番禺站的換乘大廳。寫字樓One ICC標誌已正式掛上，低座預計引入國際品牌酒店，高座正與金融、醫療及貿易等優質企業洽談進駐安排。
校網方面，小區內的番禺實驗幼兒園將於9月開學；附近設九年制公辦學校——湖南師範 大學附屬番禺實驗學校（小學及初中），預計2027年開學。各項配套逐步兌現，進一步 提升廣州南站樞紐板塊的居住價值。
「峻鑾」位處廣州南站樞紐核心，憑藉高鐵、城際、地鐵及城市交通網絡優勢，便捷連接 廣州、深圳、香港、東莞、佛山、肇慶等灣區主要城市，充分體現「一站連灣區」的地段 優勢。項目屬現樓交付，即買即住，配合大灣區交通基建持續完善及周邊配套陸續兌現， 對於追求高效通勤與優質生活環境的買家而言，是兼具交通便利與居住質素的置業選擇。
展望未來，隨着廣東城際網絡持續發展、新皇崗口岸正式開通及廣州南站 ICC 商業配套 相繼落成，「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」將持續受惠於大灣區融合發展，進一步釋 放長遠潛力。