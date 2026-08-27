廣州南站ICC．峻鑾加推三房平台戶 入場價人民幣300萬｜大灣區置業

峻鑾 D1棟實拍圖，平台特色單位限量發售

廣東城際東莞西聯絡線已於7月底正式啟用，廣州南站至深圳寶安國際機場的交通連接進一步完善，實現約1小時直達，無需換乘。隨着大灣區交通網絡迎來新一輪升級，新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，其「一站連灣區」的地段價值進一步突顯。為回應市場需求，發展商趁勢即日加推位於D1棟的三房平台特色單位，入場價由人民幣300萬元起（折合港幣347萬起），單位數量有限，附設戶外平台空間。 發展商同時精選5伙特價單位，以兩房至三房一套為主，實用面積由68平方米至108平方米（約732至1,163方呎），兩房入場價由人民幣259萬元起，售價極具競爭力。項目同步推出「慶賀城際通車優惠禮包」，買家成交即可獲贈價值人民幣18,888元的城際／高鐵往返基金，可直接扣減樓價；並享價值人民幣 1,888元的峻薈會所體驗套票，為有意把握灣區交通升級機遇的買家提供更具吸引力的入市方案。

廣州南站 1 小時生活圈可達廣州白雲機場和深圳寶安機場

東莞西聯絡線開通 廣州南站「0 換乘」直達深圳寶安機場 廣東城際東莞西聯絡線已於7月27日正式開通運營，大灣區城際交通網絡進一步完善。 新聯絡線貫通廣惠城際與穗深城際鐵路，讓廣州市民可乘坐城際列車直達深圳寶安國際機場，毋須中途換乘。交通升級後，由廣州南站（番禺站）出發，約1小時直達深圳寶安國 際機場及廣州白雲國際機場，盡享「雙機場」出行優勢，進一步提升跨城往來效率，以及更多航班選擇。 同時，新皇崗口岸港方口岸區已於7月31日啟用，正式開通日期由粵港兩地政府協商確 定。穗莞深城際鐵路機前段（深圳機場至前海）預計於今年內通車，未來將連接新皇崗口岸，推動大灣區「跨城通勤」及「跨境生活」邁向更高效便捷的新階段。此外，城際鐵路已全面支持「公交化多元支付」系統，旅客可使用已實名認證的全國交通一卡通、嶺南 通、羊城通等支付方式刷卡進站，無需提前購票。香港旅客亦可使用支付寶或具備閃付功 能的信用卡直接入閘，隨到隨走。

廣州南站 ICC 東廣場商業實景圖，建築設計講究細節，南站商務區城市界面煥然一新

廣州南站高效連接灣區主要城市 廣州南站作為大灣區核心交通樞紐，匯聚4高鐵、4城際、4地鐵及5條城市快速路，連接能力持續提升。由廣州南站出發，可最快約47分鐘直達香港西九龍，約30分鐘到深圳北，1小時高效連接大灣區9+2城市群，為跨城通勤、商務往來及家庭出行提供便利。 隨着廣東城際網絡擴容及跨線快車服務增加，廣州南站的區域集散功能將進一步提升，形成「高鐵接駁港澳、城際連通廣深佛肇、地鐵覆蓋市內」的多層次交通網絡，為住戶帶來 更高彈性的灣區生活模式。

廣州南站 ICC 東廣場商業實景圖，建築設計講究細節，南站商務區城市界面煥然一新

天環·廣州南外牆 LED 亮燈 One ICC標誌亮相 除交通優勢外，廣州南站 ICC 的商業及商務配套亦持續推進。商場「天環·廣州南」預計年內落成，將無縫連接地鐵 22 號線與城際番禺站的換乘大廳。寫字樓One ICC標誌已正式掛上，低座預計引入國際品牌酒店，高座正與金融、醫療及貿易等優質企業洽談進駐安排。 校網方面，小區內的番禺實驗幼兒園將於9月開學；附近設九年制公辦學校——湖南師範 大學附屬番禺實驗學校（小學及初中），預計2027年開學。各項配套逐步兌現，進一步 提升廣州南站樞紐板塊的居住價值。

“天環·廣州南”外墻 LED 屏幕試燈

「峻鑾」位處廣州南站樞紐核心，憑藉高鐵、城際、地鐵及城市交通網絡優勢，便捷連接 廣州、深圳、香港、東莞、佛山、肇慶等灣區主要城市，充分體現「一站連灣區」的地段 優勢。項目屬現樓交付，即買即住，配合大灣區交通基建持續完善及周邊配套陸續兌現， 對於追求高效通勤與優質生活環境的買家而言，是兼具交通便利與居住質素的置業選擇。 展望未來，隨着廣東城際網絡持續發展、新皇崗口岸正式開通及廣州南站 ICC 商業配套 相繼落成，「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」將持續受惠於大灣區融合發展，進一步釋 放長遠潛力。