差估署｜樓價指數上月跌0.46% 利嘉閣：第三季料回氣 全年仍看升12%

差估署今日(27日)公布的最新數據顯示，2026年7月份私人住宅售價指數報321.5點，較6月的323.0點跌0.46%，結束之前連升13個月的強勢，亦為16個月以來首見回落。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，經歷多月上衝後，樓市借勢回氣，惟料經第三季價量整固後，全年樓價仍然看升逾一成。差估署今日(27日)公布的最新數據顯示，2026年7月份私人住宅售價指數報321.5點，較6月的323.0點跌0.46%，結束之前連升13個月的強勢，亦為16個月以來首見回落。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，目前樓價仍跌19.24%。

今年7月份樓價回軟，主要反映6月下旬至7月上旬的實際市況，當時美國議息雖維持不變，惟中東戰事反覆，推升油價，令市場充斥加息陰霾；加上港股一度跌穿23,000點大關，並逢世界盃賽事等，令市場買賣兩閒，導致樓價受壓。展望8月份，陳海潮指出，過去一段時間，正藉暑假外遊高峰期，市況仍然膠著緩慢，料8月樓價仍將輕微受壓，估計需待9月始見回升，故整個第三季樓價恐輕微跌0.15%，亦結束之前連續5季的升勢。不過，受惠本港經濟基調穩固，加上股市回升，第四季料可反彈，連同上半年升幅，全年樓價仍樂觀看升12%。