樓價指數｜高力：樓市將呈現「租強價穩」格局 樓價全年料升最多10%

高力香港估價及諮詢服務董事曾寶民表示，根據差餉物業估價署最新數據，私人住宅租金指數持續上升並再創新高，反映住宅租賃需求保持穩健。相比之下，樓價仍處於整固階段，市場對後市態度較為審慎，但租金持續上升正逐步改善住宅投資回報，為樓市帶來一定支持。隨著租金上升，部分租戶開始重新考慮「租轉買」，而投資者對住宅資產的關注度亦有所提升。

高力預計未來數月樓價仍將以窄幅波動為主，但在就業市場穩定、資金成本回落，以及人才流入、學生住宿需求增加等因素支持下，住宅租金有望維持升勢，市場將繼續呈現「租強價穩」的格局，預計全年樓價能錄得溫和的8-10%升幅範圍。

高力項目發展策劃高級董事梁鎮峰稱，在利率環境改善及發展潛力帶動下，過去兩星期一手市場氣氛明顯轉趨活躍，多個新盤錄得理想銷情，反映買家對後市的信心有所提升。雖然樓價走勢仍需視乎整體經濟環境及市場供應而定，但具備交通配套及發展概念支持的項目，預期將較能受惠於區域發展所帶來的價值提升。然而，在市場仍有一定新盤供應的情況下，發展商預期將維持審慎而具競爭力的定價策略，以貼近市場承接力及維持銷售動力。對於具備區域發展概念及交通優勢的項目而言，若銷售反應理想，未來推出後續單位時或具備一定提價空間。