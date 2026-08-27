差估署｜樓價結束13個月連升 世邦魏理仕：全年一手成交料會微跌

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，樓價連升13個月後微跌0.5%，與之前預期的一致。香港股市近月出現調整，加上中國收緊對外投資監管可能會減少內地資本流入香港樓市，投資情緒或受影響，預計投資需求將受到抑制，由於今年整體樓價已經累計上漲7.3%，短期内樓價進一步上升空間有限。未來幾個月樓市應該會進入整固階段。由去年樓市見底開始， 中小型單位一路領先。樓價升幅主要來自中小型單位，尤其是700方呎以下的單位。相較之下， 大型單位升幅較小。 發展商亦大力推售中小型單位，以迎合市場需求。

差估署今日(27日)公布的最新數據顯示，2026年7月份私人住宅售價指數報321.5點，較6月的323.0點跌0.46%，結束之前連升13個月，亦為16個月以來首見回落。

踏入下半年，在樓價整固的情況下，預計成交量會縮減。上半年每月平均 2,000宗一手成交的情況在下半年出現的機會比較小。今年7月只出售796個一手單位。下半年一手成交量大約平均一千宗左右。預計全年一手成交會微跌幾個百分點。一手成交雖然在下半年會縮減，但不代表樓市轉差。過去兩年發展商已經减少許多庫存。預計發展商會因應自身的財務狀況以及策略部署，在價格與成交量之間做出相應的調整。