滙豐續推全新定按 中原按揭王美鳳：定息2.93%低於H按息3.25% 息口橫行促使低息定按吸引力增

滙豐銀行近年牽頭推出低息定按計劃，現有定息2.73%按揭計劃將於本月底正式完結，今日(27日)公佈緊接推出全新的定息按揭計劃，首三年或首五年定息為2.93%，其後可享現有市場H按息H+1.3% (上限P-1.75% ; P:5%)，並同享現金回贈。中原按揭董事總經理王美鳳回應表示，有關定按之首三年或首五年定息率為2.93%，對比現時H按息3.25%仍低0.32厘，月供減少4% (30年期)，儘管因應資金成本上升而輕微上調定息，定息對比H按息之差幅優勢由0.52厘收窄至0.32厘，但基於息率走勢已現變化，去年最優惠利率P減息周期完結後市場H按息3.25%已由去年第四季橫行至今，美國息率意向亦已轉為橫行甚至因應通脹走勢存在加息可能，意味年內H按息3.25%不會下跌，故此新定按提供較低之2.93%定息仍具吸引力；加上今年市場對於定息按揭的關注度已大為提升，定按選用比例已連升10個月至最近為25%逾八年新高，定按亦有利用家鎖定利息支出穩定供款並減低利率波動風險；預期再有大型銀行跟隨推出同類計劃。

有關全新定按客戶照樣可享有銀行提供之現金回贈優惠，定息期後之按息與現有市場H按水平一致(H+1.3%，上限P-1.75% ; P:5%)，並跟隨市場H按提供短至兩年較具彈性之罰息期。 王美鳳指出，有關定按息率由原先2.73%輕微上調至2.93%，因應資金成本上升及息率走勢變化屬合理之調整，延續推出低息定按亦反映銀行對樓市之正面取態。去年8月25日滙豐推出2.73%低息定按計劃，當時市場H按息仍為3.5%，用家變相可預先享減息；當時仍處於減息期，最優惠利率P於去年10月份返回最低水平。而近月反映銀行資金成本之1個月同業拆息HIBOR由今年3月平均為2.16%逐步回升至約2.7%水平，昨天為2.79%，而美國息率走勢亦現變化由減息轉為已橫行一段時間，故此原先2.73%定息水平對於銀行來說出現資金成本壓力。

一手物業2.73%尾班車優惠提醒，滙豐針對一手市場推出了過渡安排，在九月份內，所有一手樓盤的買家仍然可以趕及「尾班車」，申請舊有2.73%的低息定按計劃。因此一手物業買家可以把握這個黃金機會以鎖定較低息率，進一步減輕供款負擔。

滙豐續推全新定按 中原按揭王美鳳：定息2.93%低於H按息3.25% 息口橫行低息定按吸引力增

若 1 個月拆息未跌至低於 1.63% 水平 是次定息率仍會低於現時市場 H 按息水平 王美鳳指出，以有關定按計劃(定息2.93%)及市場H按(H+1.3%)對比，若1個月拆息並未跌至低於1.63%水平，是次定息率2.93%仍會低於現時市場H按息3.25%水平。昨天1個月拆息為2.79%，基於美國息率意向已轉為橫行，並因應通脹走勢而有機會加息應對，預期拆息明顯掉頭回落之機會不大，低於1.63%之機會亦不大，意味年內H按息低於2.93%之機會不大。 回顧2026年定按走勢 - 今年按揭市場出現了新亮點，市場定按比例由去年仍為0.1%於今年急升至達25%，反映定息按揭再次受到市場關注。今年自3月份接連再有大型銀行推出定按，令市場上共有三家大銀行提供低息定按，定按息率2.73%具低息優勢，低於目前H按息3.25%達半厘，加上美國今年息率走勢已由減息轉為橫行甚至不排除加息可能，意味年內H按息3.25%不會下跌，令定息2.73%計劃之吸引力進一步增加，推動市場上定息按揭選用比例連升十個月至6月份達25%，創下八年新高。

定息供款較現有 H 按減少 4% 利息減少 9.8% 王美鳳續指，有關定按首三年或五年定息2.93%，有利借款人在三至五年鎖定低息水平，按息即時較現時降低0.32厘；以平均新批按揭額約500萬元、30年期為例，採用定息2.93%按揭每月供款固定$20,892，較現時H按封頂息3.25%計，供款減少$868，減幅4% ; 利息支出減少約$1,333，減幅達9.8%。定按除了可享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。