筍價破冰 新盤升溫 樓市非缺購買力

相比之下，二手市場由眾多個別業主組成，叫價取態不一。部分業主有實際套現需要，願意減價甚至低於市價求售，為買家提供較大議價空間，吸引剛性需求趁機入市，因此二手交投跌幅相對較小。

二手市場亦同步轉弱。受新盤氣氛淡靜影響，7月二手私人住宅登記量跌至3,133宗，較6月的4,723宗回落約33%，創近一年新低。不過，一手跌幅遠高於二手，反映市況未明下，買家對價格更為敏感。當新盤定價未能提供足夠吸引力，準買家擔心買貴樓，自然寧願暫時觀望。

7月發展商放慢推盤步伐，市場觀望氣氛濃厚，拖累整體住宅成交按月急跌逾三成。其中，一手私樓僅錄得700多宗登記，按月大跌逾61%，是17個月以來首次跌穿1,000宗水平。

不過，踏入8月，一手市場迅速回暖，發展商加快推盤，收票及銷情均見理想。會德豐地產旗下古洞北「PARK SILICON」近日開售，其中1伙特色戶成交呎價高達2.3萬元，創北區近年新高。市場更誕生歷來「新盤票王」，華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」以低價出擊，首輪截收逾4.7萬個認購登記，打破今年初新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」第2B期紀錄，成為歷來首輪收票最多的新盤，首輪以價單發售的180伙亦即日沽清。

購買力伺機入市

近期市場關注內地資金跨境安排，一度憂慮會否削弱內地客來港置業意欲。不過，從近日新盤收票及銷情來看，暫未見相關因素對市場造成明顯衝擊。香港作為國際金融中心，加上近年積極輸入人才，住宅需求並非單靠內地買家支撐；除了本地剛性需求，來港工作、求學及定居的人士，同樣帶來實際住屋需要。

從7月一手交投急凍，到8月新盤重新掀起搶購潮，短短一個月市況已大為逆轉，反映樓市並非缺乏購買力，只是樓價上升後，部分買家暫時忍手，等待合適的入市時機。「叡璟I」熱賣更說明，只要發展商願意以吸引價推盤，市場購買力便會迅速釋放。隨着多個新盤接力登場，8月一手市場可望成功破冰，成交量有機會重上1,000宗以上，按月增逾兩成。