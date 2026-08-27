前灘太古里增山系與森林系主題區域 零售面積擴展逾一倍

擴建後的前灘太古里綜合發展項 目效果圖

太古地產(1972)宣布，前灘太古里擴建項目預計於2026年底落成。作為上海 頂尖購物及生活品味熱點，前灘太古里將進一步鞏固其作為區內地標的重要地位，融合世界級零售、文化藝術、Wellness生活理念及全天候精彩體驗，持續為社區注入活力。 隨著約15萬平方米擴建項目落成，前灘太古里整體零售面積將增加逾一倍至約25.9萬平方米，匯聚超過600個涵蓋奢華、時尚及體驗式生活品味的國際及本土知名品牌，讓品牌組合既具國際吸引力，亦富有本土特色。 新增零售空間將現有商場與包含兩座甲級辦公樓的前灘廣場無縫連接，使前灘太古里升級為業務性 質豐富的綜合發展地標。在顯著提升項目內部連接的同時，前灘太古里也將進一步豐富前灘的城市 肌理，連結公眾、企業及社區。

太古地產行政總裁彭國邦表示，前灘太古里自開業以來，憑藉獨具特色的 Wellness 理念、開放式 空間與沉浸式體驗，已成為上海極具代表性的商業地標，深受周邊社區歡迎。此次擴建標誌著前灘 太古里邁進新里程，讓我們在項目的成功基礎上，持續透過社區營造深耕浦東。我們將繼續與陸家 嘴集團攜手構建充滿活力的項目，為前灘及上海的繁榮發展作貢獻。 陸家嘴集團黨委書記、董事長徐而進表示，前灘是陸家嘴集團城市發展佈局中的核心戰略地區。 我們堅持以功能融合為導向，推動地區均衡與可持續發展，前灘也已然成為了一個開放、充滿活力的國際化城市社區。前灘太古里的擴建，是與太古地產長期成功合作的重要成果，並將進一步 提升前灘對上海發展的重要推動作用。

是次擴建將引入更加多元的零售、休閒與生活品味體驗。主要零售店數量將由現時四間增至十間， 將零售、休閒體驗與精彩的夜間活動結合，打造全天候活力消閒地標，進一步提升前灘太古里獨特 魅力，推動上海成為國際消費中心城市。 擴建後的前灘太古里將迎來多個主要品牌，包括以「全球美食博物館」著稱的高端生活超市city’ super、創新健身品牌加伍磅（+5LBS）全新尊享概念店、國際運動潮玩中心Meland創新店、由BUTTERFUL&CREAMOROUS團隊傾力打造，匯聚米芝蓮推薦必吃榜品牌的城市生活市集CHILL PARK、內地首間新概念旗艦店魅KTV·GOLD，以及意式餐廳Fig & Olive浦東首店等，以創新娛樂體 驗為上海夜間經濟注入新活力，進一步豐富該區全天候消費體驗。

新增零售空間以黃山山水意境為靈感，延續前灘太古里標誌性的開放式、以自然為主的設計理念，將山林元素與原有的天然石材與木材設計融合。受大自然的流動美感啟發，項目亦以自然流動的空 間與人連繫，打造融合休閒、社交及生活休閒體驗的沉浸空間。 擴建部分以完善行人連接為設計核心，透過地下通道及空中連廊，連通前灘廣場以及現有零售部分。前灘廣場由兩座高端甲級辦公樓前灘廣場一座及前灘廣場二座組成，總建築面積約12.56萬平方米，同樣延續以自然為主的設計理念。

擴建後的前灘太古里亦將提升為浦東獨具魅力的美食地標，匯聚逾100家特色餐飲品牌，涵蓋來自 世界各地的多元風味與特色菜餚，為美食愛好者帶來多元味覺體驗，也為前灘日益豐富的城市生活 增添色彩。 前灘太古里於2021年正式開幕，是太古地產與陸家嘴集團合作的重要項目。自開業以來，項目結合國際視野和本土特色，持續推動前灘國際商務區發展。過去五年間，前灘太古里將Wellness理念融入上海城市生活方式，成為持續吸引訪客的目的地，項目總零售額已連續18個季度錄得增長。