內地客追捧新界半新樓 鐵路盤一房1.8萬租出｜租賃市況

新界區半新盤憑藉新穎會所配套及便利交通，持續吸引專才及內地生搶租。利嘉閣地產元朗-錦上路站分行助理分區經理鄧遠華表示，該行最新促成元朗錦上路柏瓏II第9座中層A5室租務成交，單位實用面積約389方呎，採一房連儲物室及開放式廚房間隔，望內園景。
據了解，新租客為在港工作的內地專才，經利嘉閣真盤源平台鎖定上址，心儀屋苑緊貼鐵路站且間隔實用，遂以月租1.8萬元承租，呎租約46.3元。業主於2022年以約793.58萬元一手購入單位，現享約2.7厘租金回報。
屯門NOVO LAND兩房略高市價租出
利嘉閣地產屯門-兆康站分行首席分區董事胡志偉指，該行最新促成屯門NOVO LAND 2B期Arreso 1B座低層B室租賃成交，單位實用面積約419方呎，兩房間隔。
胡志偉透露，新租客為新香港人，鍾情屋苑屬大型全新社區且會所配套齊全，決定一次過年繳租金共約18.6萬元，即以月租1.55萬元租入，呎租約37元，略高於市價。業主於2024年以約587.66萬元一手購入，現享近3.2厘租金回報。
內地生預繳年租逾15萬租緹岸兩房
利嘉閣地產青山公路-豪宅分行高級經理黃錦鵬稱，屯門掃管笏緹岸新近亦錄得內地生年繳承租個案，單位為1期1座中層C室，實用面積約422方呎，兩房間隔，以1.3萬元租出，呎租約31元，並一次過預繳年租共約15.6萬元。
黃錦鵬續稱，新租客為內地學生，由珠海來港深造，看中單位景觀開揚及間隔實用。業主於2021年以約650.9萬元一手購入單位，現享約2.4厘租金回報。
Wetland Seasons Bay兩房業主享逾4厘回報
利嘉閣地產天水圍-天盛分行高級聯席董事黃肇雯表示，天水圍Wetland Seasons Bay 2期第1A座低層C3室，單位實用面積約412方呎，兩房間隔，望內園景，獲來自深圳的一家三口以月租1.38萬元承租，呎租約33.5元。
據了解，客人因孩子來港讀書，故租入單位，客人心儀屋苑環境寧靜且方便往返深圳。業主於去年6月以約400萬元購入上址，現享約4.1厘理想租金回報。