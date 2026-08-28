內地客追捧新界半新樓 鐵路盤一房1.8萬租出｜租賃市況

新界區半新盤憑藉新穎會所配套及便利交通，持續吸引專才及內地生搶租。利嘉閣地產元朗-錦上路站分行助理分區經理鄧遠華表示，該行最新促成元朗錦上路柏瓏II第9座中層A5室租務成交，單位實用面積約389方呎，採一房連儲物室及開放式廚房間隔，望內園景。

據了解，新租客為在港工作的內地專才，經利嘉閣真盤源平台鎖定上址，心儀屋苑緊貼鐵路站且間隔實用，遂以月租1.8萬元承租，呎租約46.3元。業主於2022年以約793.58萬元一手購入單位，現享約2.7厘租金回報。