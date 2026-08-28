海外樓市｜全美樓市爆「霉菌」危機 業主瘋狂索償 巨頭承建商面臨數十億法律危機

近年不少港人熱衷部署投資海外物業，部份投資者將資金轉向美國等熱門市場。然而，全美樓市近月卻面臨「毒霉菌」危機，多間大型建商建造的新樓驚現嚴重發霉，引發全美業主提出訴訟及瘋狂索償。 撰文：全球樓行 美國最大房屋承建商D.R. Horton正面臨路易斯安那州數以千計業主的集體訴訟，指控其施工品質粗劣導致積水及霉菌蔓延；該公司用於應付法律索償的撥備，從2022財年底至2025財年底暴增57%，達到高達11億美元(約86億港元)。另一發展商Lennar亦遭佛羅里達州塞米諾爾部落(Seminole Tribe)入稟，指控其建造的逾450棟房屋屋頂安裝不當、牆壁布滿霉菌致病；Lennar在2025財年用於支付保險未涵蓋負債的自保撥備亦增加21%，升至3.369億美元(約26億港元)。

有苦主物業估值暴跌逾65% 有苦主於2022年買入Lennar建造的房屋，不足兩年便因濕氣過重導致牆壁「流汗」、窗戶起霧，甚至其身體每日出現哮喘發作、頭痛、頭暈及出疹等症狀。事主自行聘請的評估公司測出屋內每立方米高達220萬個霉菌孢子，判定不宜居住，惟Lennar之後派出的評估員卻稱每立方米僅約500個孢子。事主不僅須承擔高達7.5萬美元(約59萬港元)的專家檢測及訴訟費用，其物業估值更從31.87萬美元(約250萬港元)暴跌逾六成半，至11.7萬美元（約92萬港元）。由於德州等美州法例規定賣方必須向買家披露霉菌紀錄，物業隨時變成難得出手。

新樓頻頻「中招」源於兩大因素 專家表示，新樓頻頻「中招」源於現代「節能法規」及發展商「趕工」。為防止冷暖氣流失，新建房屋設計極度密封隔熱，大幅削弱了建築物的自乾能力；加上建商為求「快」及「平」，安裝了尺寸不當的冷氣通風系統、窗戶安裝出錯或閣樓通風不良，在潮濕地區極易鎖住濕氣。 然而，承建商則強硬抗辯，主張合約與保養條款能免除法律責任，指霉菌多因業主保養不善所致。代表建築商的律師批評原告業主利用大眾恐慌及成疑的測試方法索償，反而推高了建屋成本。與此同時，網絡社群及部分醫生瘋傳「毒霉菌綜合症」(Toxic Mold Syndrome)，將腦霧、暴怒歸咎於霉菌，不過有加州公共衛生部前專家指出其說法缺乏科學根據、大眾恐慌被誇大，但社會上的恐慌情緒已令物業更難出租或轉售。

對於物業一旦染霉處理極為棘手。美國環境保護署亦有列出相關預防指引，其一方法是控制室內水分，包括將室內濕度控制在30%至60%以減少霉菌生長。 另外，把握黃金48小時弄乾任何潮濕的建築材料及家具、修復漏水、使用冷氣抽濕機、加強通風，並避免在潮濕位置鋪地毯。