氣勢如虹 叡璟I 次輪收逾5.3萬票 膺全港新盤票王

焦點市區全新盤市場反應熾熱！由華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」將於明日進行次輪銷售170伙，當中價單推售133伙及招標出售37伙。昨日下午1時截票，初步統計已錄逾5.3萬票，按價單發售單位計算，超額認購逾397倍，刷新本港新盤歷來收票最多紀錄。

區內分支家庭客佔票源約三成 「叡璟I」已超越新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」2A期今年1月次輪銷售所錄49,257票紀錄，榮登本港歷來「新盤票王」寶座。華潤置地(海外)董事總經理施偉賢對此直言「當然開心」，並透露票源分布，當中大手客佔約20%、同區分支家庭佔約30%、換樓客佔約20%、內地客、國際專才及海歸派佔約30%。

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