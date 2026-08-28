氣勢如虹 叡璟I 次輪收逾5.3萬票 膺全港新盤票王

焦點市區全新盤市場反應熾熱！由華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」將於明日進行次輪銷售170伙，當中價單推售133伙及招標出售37伙。昨日下午1時截票，初步統計已錄逾5.3萬票，按價單發售單位計算，超額認購逾397倍，刷新本港新盤歷來收票最多紀錄。
區內分支家庭客佔票源約三成
「叡璟I」已超越新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」2A期今年1月次輪銷售所錄49,257票紀錄，榮登本港歷來「新盤票王」寶座。華潤置地(海外)董事總經理施偉賢對此直言「當然開心」，並透露票源分布，當中大手客佔約20%、同區分支家庭佔約30%、換樓客佔約20%、內地客、國際專才及海歸派佔約30%。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建指，項目住客會所CLUB STERLING涵蓋逾40項設施，包括逾8,300方呎兒童遊樂園，以「探險樹屋」設計靈感；亦特設露營區。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲說，項目同區分支家庭及換樓客佔票源共約50%，不少鍾情項目鄰近多間受歡迎的知名幼稚園及中小學。
「叡璟I」周六價單發售單位包括47伙一房、61伙兩房及25伙三房一套，扣除最高16%折扣，折實價539.5萬至1,337.8萬元，折實呎價17,236至22,370元。
首岸平台特色戶呎售2.7萬破頂
綜合市場資訊，本月一手成交突破800宗水平，暫錄約808宗。恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」昨售出2座3樓A室，實用面積605方呎，連470方呎平台，以1,633.5萬元售出，呎價2.7萬元，創該盤呎價新高。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，「首岸」系列累沽695伙，佔可供發售單位逾92%，套現約58.8億元。
柏傲莊III一房造價創同類現樓後新高
另外，新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍「柏傲莊III」昨錄得8座(8B)51樓F室成交，實用面積359方呎一房，售價944.9萬元，創同類戶現樓以來新高，呎價26,320元。「柏傲莊」系列重推以來累售400伙，套現逾65億元。