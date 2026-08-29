中原(工商舖)：7月商廈租賃錄497宗成交 中環空置率4年間首跌破10%｜工商市況

政府近年積極開拓中東市場，加強雙方於經濟及金融方面的合作，受地緣政治不穩影響，更多中東資金轉投香港，帶動本港核心區寫字樓租賃成交持續遞增。根據中原(工商舖)最新統計，7月份商廈市場錄得約497宗租賃成交，與上月約483宗大致相若，按月微升約2.9%；涉及租用樓面則約129萬平方呎，按月增加約6.6%。中原(工商舖)預期，在外資金融機構升級搬遷及擴充辦公室的帶動下，8月份寫字樓租賃宗數有望突破500宗關口，核心區空置率亦將獲持續改善。

中原(工商舖)首席營業董事陳雁樓表示，根據該行資料，7月份商廈市場錄得約497宗租賃成交，按月微升約2.9%，按年則回落約4.24%；而租用面積約129萬方呎，按月上升約6.6%，按年減少約一成。本港寫字樓租賃交投持續兩個月貼近500宗較高位水平，當中不乏國際金融機構及外資企業擴充本港辦公室，而本月錄得最矚目的租賃成交為中東金融機構第一阿布扎比銀行(First Abu Dhabi Bank)以每月約203萬元承租長實旗下位於中環夏愨道10號長江集團中心二期42樓全層，面積約17,254方呎，折合呎租約118元，租期為2年。據悉，該銀行原租用同區中國工商銀行大廈一個面積約6,538方呎的單位，是次搬遷至長江集團中心二期全層單位，辦公空間獲擴充約一倍，將加強聯繫中國市場並推動業務增長。

陳雁樓指出，港島整體甲廈空置率今年內已連續7個月錄得改善，7月份最新空置率錄得10.6%，按月改善0.42個百分點，按年大幅回落2.35個百分點。中環區空置率更在4年間首度跌破10%至9.74%，創自2022年12月後單月新低，按月回落0.67個百分點，按年亦大幅改落3.15個百分點。至於金鐘區則錄得4.44%，按月及按年分別回落0.51及3.7個百分點；而銅鑼灣空置率則窄幅上落，錄得8.13%，按月改善0.16個百分點，但較去年同期上升0.21個百分點。

九龍整體甲廈空置率按月輕微改善

九龍區方面，7月份錄得整體甲廈空置率15.86%，按月改善0.08個百分點，按年微升0.01個百分點。而分區空置率則各自發展，當中尖沙咀區錄得6.76%，按月微升0.24個百分點，但較去年同期改善0.76個百分點；觀塘及九龍灣區空置率則分別錄16.97%及25.18%，按年顯著上升2.38及3.2個百分點，按月則分別錄得改善1.12及0.09個百分點。

寫字樓市場將呈「價量趨穩」局面

陳雁樓續指，目前本港甲廈租金已調整至理想水平，吸引大中小規模的企業進駐，配合外資機構加快部署在港擴展計劃，將持續帶動寫字樓搬遷及擴充樓面需求。同時，本港金融市場表現持續熾熱，根據港交所最新數據顯示，截至今年8月初，本港首次公開招股(IPO)集資額達410億美元，即3,198億港元，已突破2025全年總額，進一步帶動金融及相關專業服務業的辦公室租賃需求。陳氏預料，受企業擴充及搬遷升級的需求帶動，8月份商廈租賃成交量有望突破500宗水平，而核心區甲廈租賃活動相信將保持活躍，整體寫字樓市場將呈現「價量趨穩」局面。