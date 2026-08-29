叡璟I開賣｜中原陳永傑：九成屬首輪向隅客 料次輪133伙續一Q清｜西南九龍新盤

陳永傑指，本月一手成交已超過860宗，創三個月新高，相信今日過後成交宗數將超過990宗，預料全月可達1,100宗，重上1,000宗以上水平。

陳永傑指，本月一手成交已超過860宗，創三個月新高，相信今日過後成交宗數將超過990宗，預料全月可達1,100宗，重上1,000宗以上水平。一手熱銷帶動該行在8月份二手成交較上月錄得25%升幅。反映於低息環境，供平過租的誘因，加上發展商克制開價吸引下，預料第四季繼續價量齊升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目次輪銷售再度刷新票王紀錄，顯示其開價吸引，位處九龍市中心，深得投資者及用家追捧。上周首輪發售180伙，即日沽清。次輪價單銷售出席客戶中，約九成為首輪向隅客，約一成為新客戶。A組時段出席情況已經相當踴躍，預料今日價單銷售133伙亦可「一Q清枱」。

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」今日(29日)進行次輪銷售170伙，當中以價單形式發售133伙，另37伙以招標形式推售。

「叡璟I」價單發售單位包括47伙一房、61伙兩房及25伙三房一套，實用面積介乎304至672方呎。價單定價由642.2萬至1,592.6萬元，呎價介乎20,518元至26,630元。

扣除最高16%折扣後，單位折實售價由539.5萬至1,337.8萬元，折實呎價介乎17,236元至22,370元。最低售價及呎價單位為第3(3B)座5樓B室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積313方呎，折實售價539.5萬元，折實呎價17,236元。

至於招標形式推售單位包括5伙三房(開放式廚房)、28伙三房一套，以及4伙平台特色單位。