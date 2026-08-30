新盤票王｜叡璟I次輪133伙售罄 兩輪連招標累沽359伙 套現逾34億

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」昨日(29日)進行次輪銷售170伙，當中以價單形式發售133伙，另37伙以招標形式推售。華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，項目延續「新盤票王」之勢，價單發售133伙標準單位即日沽清，套現逾11.8億元。經過兩輪銷售，價單連招標單位累售359伙，套現近34.4億元。鑑於市場反應熱烈，向隅客眾，項目計劃於日內再加推單位。 施偉賢稱，項目次輪銷售經核實後，最終累收逾55,810個購樓意向登記，超額認購逾418倍，再創紀錄，穩坐「新盤票王」。當中A組錄得9,696票，B1組錄得325票，B2組錄得45,789票。次輪銷售買家以用家為主，其中大手買家約佔20%；本區分支家庭及換樓客合共約佔一半，當中約30%為本區分支家庭，約20%為換樓客；內地客、國際專才及海歸人士則約佔30%。

最大手客購 4 伙 涉資 4222 萬 施偉賢指，昨日次輪價單推售單位開售短短1小時，A組錄得43伙認購，套現約4億元。當中最大宗成交買家以4,222萬元大手認購4伙，包括1伙一房、2伙兩房及1伙三房一套；A組買家不少為實力家庭客及內地專才。 同日標售 29 伙 標準三房套戶「雙破頂」成交 施偉賢續指，項目同日招標售出29伙，累計錄46宗招標成交，套現逾6.7億元。其中第3A座39樓D室，屬三房一套分層標準單位，實用面積676方呎，錄「雙破頂」成交，售價1,866.4萬元，呎價27,609元，創項目售價、呎價新高。