中港商人買凱和山四房三套花園洋房 涉資4000萬｜屯門新盤

路勁地產旗下屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」，其花園洋房系列「MORI MANOR」僅設14幢花園洋房，繼早前接連錄得大額成交後，今日(30日)再錄成交，以4,000萬元售出3號花園洋房，實用面積2,353方呎，戶外空間充裕，附設896方呎私人花園、462方呎天台及422方呎平台，採四房三套大宅布局，成交價4,000萬元，折實呎價約17,000元，並連3個車位。

據悉，買家為內地中港商人，購入單位作自住用途，因工作及業務需要經常往返中港兩地，因此置業時尤其重視跨境交通便利。買家認為「凱和山」鄰近深圳灣及落馬洲雙口岸，往返兩地便捷，加上區內全新洋房供應有限，切合其對大宅生活及跨境出行的雙重需要，最終決定斥資入市。