太古地產海德園聯乘太古糖 周末推出經典糖車體驗｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續理想，為慶祝項目現樓落成，太古地產聯同太古糖於本周六及周日(29及30日)一連兩天舉辦「一點糖 一個家」專屬體驗活動，經典糖車巡禮壓軸落戶海德園。

活動期間錄得逾百位訪客到場，吸引眾多家庭及年輕專業人士參與，不少參觀者與經典糖車打卡，品嚐由太古糖特別打造，並以海德園住客會所 CLUB HEADLAND 的「Urban Resort」度假式生活概念為靈感設計的限定健康特飲，呼應項目悠閒舒適的生活態度。參加者亦參觀海德園現樓特選單位及住客會所設施，現場參觀氣氛熱烈，查詢及參觀人流持續不斷。