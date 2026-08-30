太古地產海德園聯乘太古糖 周末推出經典糖車體驗｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續理想，為慶祝項目現樓落成，太古地產聯同太古糖於本周六及周日(29及30日)一連兩天舉辦「一點糖 一個家」專屬體驗活動，經典糖車巡禮壓軸落戶海德園。
活動期間錄得逾百位訪客到場，吸引眾多家庭及年輕專業人士參與，不少參觀者與經典糖車打卡，品嚐由太古糖特別打造，並以海德園住客會所 CLUB HEADLAND 的「Urban Resort」度假式生活概念為靈感設計的限定健康特飲，呼應項目悠閒舒適的生活態度。參加者亦參觀海德園現樓特選單位及住客會所設施，現場參觀氣氛熱烈，查詢及參觀人流持續不斷。
繼145周年經典糖車引起全港熱潮後，這份屬於香港人的甜蜜情懷以海德園為終點站。太古糖百多年來建立的品質與卓越追求，亦體現於太古地產住宅發展理念之中，承傳太古品牌歷久彌新的匠心精神，進一步彰顯其跨越世紀的品牌實力與卓越品質傳承。
「海德園」設有逾8萬方呎住客會所CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外運動、健身與休閒娛樂設施，並由太古地產專業團隊負責物業管理。海德園基座的公共運輸交匯處亦已投入運作，方便往來港九新界各區；入伙後首兩年，更為住戶提供往返港鐵杏花邨站及太古城中心的專車接送服務，生活更見便捷。
「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎。