CCL｜連升兩周後回軟 企穩161點以上 港島樓價跌幅最傷

二手樓價走勢連升兩周後回軟，中原城市領先指數CCL最新報161.54點，按周跌0.38%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，內地加強境外投資規管措施，港股受壓波動，樓市觀望氣氛濃厚，CCL連升2周後回軟，但連續3周企穩161點以上，指數仍為2023年9月初後155周(近3年)次高。 楊明儀指出，隨著近期新盤熱賣及二手盤源減少，業主叫價進取，買賣雙方持續拉鋸。有大型銀行上調定按息率，但加幅輕微，較H按息率仍低，定息按揭計劃亦延續，支持短期樓價繼續向好。第三季CCL目標挑戰165點，現時只相差3.46點或2.14%。

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.52%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升19.76%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.90%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.57%。8月24日北都首個片區試點項目洪水橋片區以10.3億元批出，25日美國公布多項針對伊朗的經濟制裁措施，27日滙豐推出定息按揭優惠新方案，息率加0.2厘至2.93厘，28日將軍澳日出康城第13A期「海瑅灣II」價單發售148伙，29日西南九龍長沙灣「叡璟I」次輪價單銷售133伙，對本地二手樓價的影響將於2026年9月中旬公布的CCL才開始反映。

港島樓價按周挫逾 1.5% 四區樓價表現錄得「三跌一升」。港島CCL_Mass報163.77點，按周挫1.51%，連跌2周共2.07%，指數仍為2023年8月中後157周(逾3年)第4高。九龍CCL_Mass報159.51點，按周回落0.3%，指數仍為2023年8月初後159周(逾3年)第6高。新界東CCL_Mass報179.96點，按周微跌0.03%，指數上周急升逾2%後今周輕微回軟，仍為2023年6月初後168周(逾3年)次高。 新界西CCL_Mass報144.09點，按周升0.21%，連升3周共0.97%，指數為2023年10月初後150周(近3年)第8高。 另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.57點，按周挫0.44%。CCL(中小型單位)報161.27點，按周跌0.41%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束2周連升，同為2023年8月中後157周(逾3年)次高。CCL(大型單位)報162.93點，按周下滑0.21%，連升3周後回落，指數仍為2023年10月中後149周(近3年)次高。

2026年計，CCL暫時累漲12.09%，CCL Mass上揚11.98%，CCL(中小型單位)升11.9%，CCL(大型單位)走高13.07%，港島飆16.85%，九龍漲10.21%，新界東上揚13.45%，新界西升8.56%。 上周五(28日)公布的指數，根據2026年8月17日至23日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在2026年8月3日至9日簽臨時買賣合約，是8月3日港股重上26,000點以上創近兩個月新高，6日內地稅務部門已啟動對居民境外保單收益徵收20%個人所得稅，7日上水古洞北「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS公布首張價單65伙當周的市況。