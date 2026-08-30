叡璟I壓軸加推101伙 553.9萬入場 折實均呎19661元提價2%｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，項目經過兩輪銷售，價單連招標單位累售359伙，套現近34.4億元。今日加推壓軸4號價單後，將於短期上載銷售安排，最快本周末展開新一輪銷售。

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」昨日(29日)進行次輪銷售170伙，當中以價單形式發售133伙即日沽清，鑑於市場反應熱烈，向隅客眾，發展商今日(30日)壓軸加推4號價單，涉及101伙，維持最高16%折扣優惠，單位折實售價由553.9萬元起，折實呎價由17,789元起，折實平均呎價19,661元；若計及樓層及景觀因素，今批單位輕微加價約2%。

施偉賢指，是次新加推的101伙涵蓋42伙一房、38伙兩房、11伙三房，以及10伙三房一套房單位，實用面積介乎307至680方呎。價單定價由659.4萬至1,671.4萬元，呎價介乎21,176元至27,115元。

扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價由553.9萬至1,404萬元，折實呎價介乎約17,789元至22,777元。