叡璟I壓軸加推101伙 553.9萬入場 折實均呎19661元提價2%｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」昨日(29日)進行次輪銷售170伙，當中以價單形式發售133伙即日沽清，鑑於市場反應熱烈，向隅客眾，發展商今日(30日)壓軸加推4號價單，涉及101伙，維持最高16%折扣優惠，單位折實售價由553.9萬元起，折實呎價由17,789元起，折實平均呎價19,661元；若計及樓層及景觀因素，今批單位輕微加價約2%。
兩輪銷售累沽359伙 吸金逾34億
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，項目經過兩輪銷售，價單連招標單位累售359伙，套現近34.4億元。今日加推壓軸4號價單後，將於短期上載銷售安排，最快本周末展開新一輪銷售。
施偉賢指，是次新加推的101伙涵蓋42伙一房、38伙兩房、11伙三房，以及10伙三房一套房單位，實用面積介乎307至680方呎。價單定價由659.4萬至1,671.4萬元，呎價介乎21,176元至27,115元。
扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價由553.9萬至1,404萬元，折實呎價介乎約17,789元至22,777元。
入場單位為308呎一房
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲指，今批最低售價單位為第3(3B)座5樓D室，實用面積308方呎，一房間隔，折實售價553.9萬元，呎價17,984元。
至於兩房最低售價單位為第3(3B)座5樓G室，實用面積408方呎，折實售價725.8萬元，呎價17,789元，亦同屬今批呎價最低單位。
三房(開放式廚房)最低售價單位為第3(3A)座5樓C室，實用面積558方呎，折實售價1,103.8萬元，呎價19,781元；而三房一套最低售價單位為第3(3A)座5樓D室，實用面積680方呎，折實售價1,301.9萬元，呎價19,146元。
「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，提供507伙，單位戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎；當中主打一房及兩房戶，合共佔逾六成。項目住宅停車位設於地庫1樓及2樓，提供合共491個停車位，預計關鍵日期為2028年11月25日。