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出版：2026-Aug-30 18:21
更新：2026-Aug-30 18:21

北部都會區｜洪水橋站全球首例以「平移法」興建 利嘉閣鄭健糧：鐵路沿線物業迎百億基建紅利

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北部都會區｜洪水橋站全球首例以「平移法」興建 利嘉閣鄭健糧：鐵路沿線物業迎百億基建紅利

北部都會區｜洪水橋站全球首例以「平移法」興建 利嘉閣鄭健糧：鐵路沿線物業迎百億基建紅利

「北部都會區」跨境及鐵路基建迎來重大工程里程碑，港鐵正積極組裝屯馬綫洪水橋站的車站結構，並將於明年分兩次利用大型液壓系統進行全球罕見的「平移」工序，將預製結構精準對接現有高架橋。利嘉閣地產新界區董事鄭健糧指出，這項創新的「先建後移」工程不僅體現本港頂尖的工程技術，更標誌着洪水橋作北都「高端專業服務及物流樞紐」的實質地位正在全速兌現。隨着鐵路基建在短期內完成，該區將以更快速度發展，勢將全面引爆區內的經濟活力與住屋需求。

鄭健糧續指， 隨着六大超級財團早前以168億元重鎚投資北都首個洪水橋「片區開發」試點，加上智慧物流、人工智能等優勢產業陸續落戶，洪水橋一帶已由藍圖規劃正式邁入實質建設的高速收成期。今次屯馬綫洪水橋站工程順利推進，更將進一步打通大灣區「一小時生活圈」的經脈。在當前國家重磅推出房貸延至40年等穩市組合拳、全港定期存款高達11.5萬億元且租金連續多月破頂的極度利好環境下，龐大的資金正積極尋求穩健的出路。

洪水橋作為北都的核心重鎮，匯聚強大的創科產業與鐵路網絡優勢。他建議，有意置業及作長線投資的實力客戶，應趁着大型基建落實、企業密鑼緊鼓進駐前的黃金期，及早部署吸納北都沿線的優質鐵路物業，享受經濟轉型及資本增值的紅利。

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