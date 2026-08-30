北部都會區｜大學城擴容至近千公頃 洪水橋三地下月推 利嘉閣鄭健糧：將吸引學者專才進駐 衍生住屋租賃剛需

「北部都會區大學城」建設迎來突破，教育局局長蔡若蓮日前稱，北都大學城核心校園區擴至近1000公頃，涵蓋洪水橋、牛潭尾及新界北三大板塊。其中，洪水橋大學城片區3幅合共22公頃用地，將於下月同步推出，院校數目不設限，更歡迎本地與內地或海外院校聯合入標或合辦課程。政府並預留100億元貸款支援校舍興建。利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，這標誌着北都「產學研一體化」發展正全速提效，將吸引大批海內外頂尖學者與高學歷專才進駐，為區內衍生出極具爆發力的住屋及長線租賃剛性需求。

鄭健糧續指，北都三大大學城區定位清晰：洪水橋主力發展高端產業、物流與專學研合作；牛潭尾聚焦人工智能、生物科技及港大第三間醫學院落戶；新界北則聚焦文旅體育及演藝學院第二校舍。隨著過百億資金到位，頂尖學府相繼落實，配合新田科技城吸納先進製造業及地價具彈性等利好消息，北都正從藍圖加速邁向收成期。 當前香港定期存款高達11.5萬億元、住宅租金連續多月破頂，加上銀行定存利息回落的強大市況，房地產的抗通脹與保值優勢更加無庸置疑。

資產配置的黃金法則是「跟隨人流與高教人才走」。隨着洪水橋大學城三地蓄勢下月推出，配合北都鐵路沿線優質樓盤的長遠紅利，絕對是實力買家鎖定長遠資本增值與強勁租金回報的最佳時機。