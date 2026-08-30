十大屋苑｜周末按周減29.4% 中原：持續雙位數 新盤激發購買力

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗成交，較上周末17宗減少29.4%，已連續兩周維持雙位數，屬近3個月高位。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤銷情持續強勁，激活大量購買力，二手市場同步受惠。西南九龍票王新盤「叡璟I」本周末展開次輪銷售，價單單位再度即日沽清，帶動其它貨尾新盤銷情加快。一手市場本月成交量突破1,000宗，較上月錄得約15%增幅，創3個月新高。二手市場亦錄得約2成增幅，新盤熾熱氣氛進一步刺激買家入市意欲，部份向隅客率先回流二手市場覓盤，令一二手交投緩緩復甦，市場氣氛暢旺。

太古城連錄 3 宗成交 港島區方面，中原地產太古城區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得3宗買賣成交，宗數與上周末持平，屬於近三個月高位。其中分行促成彩天閣中高層C室，實用面積792方呎，三房一套間隔，向東南，望開揚市景及園景，裝修雅致。業主本月初才以1,750萬元放盤，幾經議價後，最終累減130萬元，以1,620萬元沽出，呎價20,455元。原業主於今年4月以1,600萬買入單位，後因家庭計劃有變才沽出單位，單位4個月升值20萬元，

美孚新邨三房套成交價 857 萬 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本周末錄得2宗成交，平均呎價12,837元。成交包括五期蘭秀道7號高層D室，實用面積657方呎，屬三房套間隔，附靚裝修，成交價857萬元，呎價13,044元。

沙田第一城本月錄 15 宗成交 新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本月至今錄得15宗成交，較上月增加25%。本周末錄得2宗成交，包括46座高層C室，實用面積304方呎，採兩房間隔，最新以450萬元連租約售出，呎價14,803元。另亦錄15座低層A室成交，實用面積819方呎，三房套房間隔，客廳設有露台，成交價930萬元，呎價11,355元。

嘉湖山莊三房持貨 9 年升值 2.4 倍 中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄1宗成交，為樂湖居6座中層G室，實用面積549方呎， 三房間隔，成交價485萬元，呎價8,834元。原業主於1992年10月以142萬元購入單位，持貨9年，帳面獲利343萬元，單位升值2.4倍。他指，近期天水圍二手交投氣氛算活躍，YOHO WEST 2期剛收樓入伙，分薄部份嘉湖山莊購買力，但嘉湖山莊仍錄得15宗成交，較上月全月12宗增加25%，表現依然不俗。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)