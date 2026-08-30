太古地產贊助第五屆「雙城青年文化人才交流計劃」 京港學生創意市集展示成果

香港故宮文化博物館旗艦青年學習及交流項目「雙城青年文化人才交流計劃」在上周二及周三(25及26日)於博物館舉行創意市集，為第五屆計劃畫上圓滿句號。雙城計劃由太古地產(1972)任首席贊助，並獲故宮博物院及香港特別行政區政府駐北京辦事處支持。 創意市集匯聚22位來自北京及香港的大學生，展示他們在過去八星期透過計劃走訪北京、廣州及香港三地，以及在本港文化及商業機構實習所啟發的文化創新構想。學生於一連兩日的創意市集，結合他們的學習與實習經驗，透過青年視角，為香港藝術生態未來發展方向出謀獻策，主題包括如何藉着公共藝術共創，建立兒童對西九文化區的想像力與歸屬感，以及如何鼓勵會到西九文化區藝術公園及海邊消閒的公眾走進博物館。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，在今屆「雙城計劃」，我們特別舉辦創意市集，為學員們提供一個與公眾直接交流的平台，讓年青人表達他們對城市的理解、對文化藝術的觀察，以及他們的精彩創意。期望他們將所學所得，應用到未來的學習和工作當中，為文化產業注入創新靈感與多元的發展動力。感謝太古地產的支持，並期待繼續合作，為社會培育棟樑。 太古地產首席發展官馬淑貞稱，文化藝術與青年人才培育，是集團社區營造策略中的重要一環。很高興學生能透過走訪我們位於北京、廣州和香港的綜合發展項目，親身了解我們如何透過社區營造，發展與當地社區深度融合的項目，並透過文化藝術活動，促進人與人之間的連繫。學生的創新思維和獨特視角，也為我們帶來不少啟發，讓我們從年輕一代的角度重新思考城市與文化發展的未來，獲益良多。」

教育燃新主席黃英琦說，當人工智能幾秒鐘就能給出答案，文化作為凝聚社會和展現人文關懷的能量更重要。未來文化領袖要懂得觀察，提問，以藝術和創意連結。這八個星期，自己最看重的不是同學交出多完整的提案，而是他們學會了同理別人，然後付諸行動。這就是文化領袖力——是機器無法代勞的部分。

學生於過去八星期走訪多個位於北京、廣州及香港的文化地標，如北京故宮博物院、798藝術區、香港西九文化區等，以及太古地產地標項目，包括北京三里屯太古里及頤堤港、廣州聚龍灣太古里、廣州太古滙及香港太古坊。他們亦在7月23日與香港特別行政區政府民政及青年事務局副局長梁宏正、香港故宮文化博物館館長吳志華博士及太古地產行政總裁彭國邦展開深度交流，就青年參與、文化交流，以及社區營造的實踐交流意見。學員並於西九文化區、香港特區政府康樂及文化事務署轄下文化機構、太古地產等文化及商業機構，展開為期四周實習，親身體會藝術行政、節目策劃與文化空間營運等職能。

今年，3位於太古地產實習的雙城計劃同學與東區民政事務處合作，走訪包括政府、社區人士及公眾等不同持份者，就太古城附近公共空間活化提出初步構思。 至於計劃自2022年推出以來，共有近170位來自北京和香港的學生參與。項目夥伴教育燃新為香港本地慈善機構，負責學習內容的策劃及設計。