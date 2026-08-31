本地客「1萬有找」租元朗單幢樓 業主享27厘超高回報｜二手樓租賃

利嘉閣地產元朗-Grand Yoho分行高級分區董事黃永全表示，該行最新促成元朗益發大廈中層D室租務成交，單位實用面積約252方呎，原則兩房間隔。
黃永全透露，新租客為本地客，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤。客人參觀上址後，心儀單位開則實用，周邊生活及交通配套極為完善，睇樓後感到滿意，遂決定以月租9,500元承租上址，折合實用面積呎租約37.7元，做價屬市場合理水平。
業主千禧年入市
據悉，業主於2000年僅以約42萬元購入單位，現享約27厘超高租金回報。資料顯示，益發大廈位於元朗市中心鳳攸北街11-15號，1983年入伙，提供115個單位。
即睇元朗益發大廈租盤 (House730)
單幢物業連錄租賃成交
事實上，元朗區單幢樓近期連錄租賃交投，如毗鄰的年發大廈中層B室，單位實用面積約301方呎，採兩房間隔，望市景，獲醫護人員以11,200元承租，呎租約37.2元，成交租金屬市場合理水平。據悉，業主於2017年以約329.8萬元購入單位，現可享約4厘租金回報。
資料顯示，年發大廈位於元朗市中心鳳群街2號，1983年入伙，共有2座，提供304個單位。該廈交通便利，鄰近港鐵元朗站，亦鄰近新界西北旗艦級商場YOHO MALL。