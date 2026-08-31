本地客「1萬有找」租元朗單幢樓 業主享27厘超高回報｜二手樓租賃

利嘉閣地產元朗-Grand Yoho分行高級分區董事黃永全表示，該行最新促成元朗益發大廈中層D室租務成交，單位實用面積約252方呎，原則兩房間隔。

黃永全透露，新租客為本地客，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤。客人參觀上址後，心儀單位開則實用，周邊生活及交通配套極為完善，睇樓後感到滿意，遂決定以月租9,500元承租上址，折合實用面積呎租約37.7元，做價屬市場合理水平。