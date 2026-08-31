屯門及元朗半新樓租盤獲青睞 高層開放式戶9500元有交易｜租賃市況

新界西北半新樓憑藉優質居住環境、時尚建築設計及全新會所設施，持續受到區內外租客青睞，利嘉閣地產近日連續促成多宗相關租賃交投個案。 利嘉閣地產屯門-屯門時代分行分區董事酈瑋倫表示，該行最新促成屯門弦海高層G室租務成交，單位實用面積約224方呎，採開放式間隔，外望河海雙景。新租客為上班族，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址，心儀屋苑屬半新物業，加上位處高層、坐擁河海雙景且開則實用，非常符合個人居住需求，睇樓後大為滿意，遂決定以市值租金9,500元承租，呎租約42.4元。

據悉，業主於2019年以約412.5萬元購入，現享近2.8厘租金回報。 映御開放式戶 1.1 萬獲承租 方希倫補充，該行亦促成元朗半新屋苑映御1座低層A室租賃成交，單位實用面積約306方呎，採開放式間隔，外望開揚市景。新租客經利嘉閣真盤源平台鎖定放盤，看中屋苑會所設施齊備，開則方正實用、景致開揚，睇樓後隨即拍板以月租1.1萬元承租，呎租約35.9元。 據悉，業主於2020年以約435萬元購入，現享約3厘租金回報。

屯門黃金海灣開放式戶略高市價租出 利嘉閣地產青山公路-豪宅-黃金海灣分行助理分區董事陳龍勳稱，該行促成屯門黃金海灣1期意嵐5A座高層N室租務成交，單位實用面積約236方呎，採開放式間隔，外望內園景致。 陳龍勳透露，新租客為醫療行業從業員，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤。客人參觀上址後，心儀屋苑屬全新一手項目，配套齊備，加上單位開則實用，園景舒適，睇樓後即決定年繳租金共約10.8萬元，即以月租9,000元承租上址，呎租約38.1元，略高於市價。

據悉，業主於2024年以約252.8萬元一手購入單位，現可享約4.3厘租金回報。 屯門 NOVO LAND 兩房 1.65 萬租出 利嘉閣地產Novo Land分行高級聯席董事林英傑說，該行最新促成屯門NOVO LAND 1A期Elverum1座高層P室租務成交，單位實用面積約418方呎，採兩房連開放式廚房間隔，望內園景致。新租客經朋友介紹，並透過利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤。客人看中屋苑屬全新項目，會所設施齊備，遂決定以1.65萬元承租，呎租約39.5元。 據悉，業主於2022年以約673.07萬元一手購入單位，現享約2.9厘租金回報。