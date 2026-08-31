UNI Residence獲滿意紙 日內更新價單增優惠 中原送1年租賃管理服務｜大圍新盤

永泰地產(369)與萬科香港合作發展的大圍「UNI Residence」今日(31日)公布己獲滿意紙，永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目開售迄今沽出172伙，套現約8.7億元。中原地產特別為該盤準買家推出全新置業優惠，即日起至今年9月30日，凡經該行購買「UNI Residence」一手住宅單位的首5名買家，再經中原租出單位，可獲由中原測量師行提供一年免費租賃管理服務，優惠總值高達8萬元。
楊聰永指，項目計劃短期內開放現樓示範單位及會所，目前尚餘68伙待售，部署日內更新價單，涉約40伙，將新增3項優惠，包括豁免兩年物業管理費、開放式及一房單位買家享傢俬套餐優惠，以及累購2伙或以上的買家可享車位認購權。他補充，項目價單待售單位呎價由約1.9萬元起。
8月一手成交重上千宗 創三個月高
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，8月新盤掀起搶購潮，一手市場急速升溫，新盤成交重上1,000宗水平，暫錄約1,100宗，按月增幅超過兩成，更創三個月新高，預測9月一手成交約1,200至1,500宗。
租市方面，陳永傑認為，隨著專才及海外學生配額增加，令本港住宅租賃需求持續上升，租金走勢持續強勁，預計未來租金難以大幅回落，租金回報率亦獲得正面支持，將吸引更多的投資者入市。
新界東屋苑近期不乏高價租賃成交
中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行資深區域營業董事龐耀昌稱，新界東享鐵路沿線及鄰近多所知名大學的優勢，一直吸引外地學生及專才青睞，租務具保證，租盤承接力強勁，中小型單位尤為渴市，租金屢創新高。最近區內不乏高價租賃成交，如大圍站上蓋新晉屋苑一房單位日前以2.6萬元租出，呎租高見84元，創同類型新高。火炭站新晉屋苑一房單位最近亦以2.2萬元租出，呎租達64元，刷新同類新高紀錄。此外，大埔區亦錄得高價租務成交，包括樓齡40年的大埔中心兩房單位呎租達62元，創出歷史新高。事實上，差估署最新公布的7月租金指數亦再創歷史新高，連升9個月，按月升幅0.8%。隨著專才及海外學生持續來港，租盤供不應求的情況料持續，並持續推高租金。中原城市租金指數（CRI）最新公布6月回報率高見3.24%，相較其它投資工具，物業回報更顯吸引力。
目前已有少量業主率先放租
龐耀昌續稱，「UNI Residence」以一房供應為主，屬市場熱搶戶型，而且坐擁港鐵東鐵綫及屯馬綫雙綫雙站優勢，以及鄰近大型商場，生活配套完善。項目快將現樓入伙，目前已有少量業主率先放租，市場約有9個一房及兩房單位放租，月租叫價2.2萬元至2.7萬元不等；預計入伙後呎租可達75元，租金回報普遍可逾4.5厘。
「UNI Residence」提供240伙，單位實用面積介乎286至636方呎，間隔涵蓋開放式至四房；當中僅設2伙頂層連天台特色戶及8伙平台特色戶。