UNI Residence獲滿意紙 日內更新價單增優惠 中原送1年租賃管理服務｜大圍新盤

永泰地產(369)與萬科香港合作發展的大圍「UNI Residence」今日(31日)公布己獲滿意紙，永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目開售迄今沽出172伙，套現約8.7億元。中原地產特別為該盤準買家推出全新置業優惠，即日起至今年9月30日，凡經該行購買「UNI Residence」一手住宅單位的首5名買家，再經中原租出單位，可獲由中原測量師行提供一年免費租賃管理服務，優惠總值高達8萬元。

楊聰永指，項目計劃短期內開放現樓示範單位及會所，目前尚餘68伙待售，部署日內更新價單，涉約40伙，將新增3項優惠，包括豁免兩年物業管理費、開放式及一房單位買家享傢俬套餐優惠，以及累購2伙或以上的買家可享車位認購權。他補充，項目價單待售單位呎價由約1.9萬元起。