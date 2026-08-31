十大屋苑｜8月成交按月增逾27% 中原：樓市結束整固進入復甦 料9月交投可再升三成

二手市況轉旺，據中原地產統計，十大屋苑8月份共錄131宗成交，按月增加27.2%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一、二手市場同步回暖，反映樓市於6、7月進行整固後，現已進入復甦階段。本月利好消息相繼出現，且未見壞消息，港股市場亦靠穩，大幅提振買家入市信心。他稱，已有新盤部署9月出擊，相信在一手熱賣氣氛帶動下，預期9月份十大屋苑二手交投量可望再看升30%。
十個指標屋苑中，8月成交量錄「9升一持平」局面，當中康怡花園、新都城及映灣園期內交投升幅達1倍；僅得美孚新邨維持15宗。呎價方面則錄「5升5跌」，以美孚新邨及麗港城同升7.4%表現最佳，呎價分別為11,642元及12,822元。然而沙田第一城呎價挫7.9%表現最曳，呎價為13,778元。康怡花園跌6.2%，呎價為14,882元。
太古城買賣見近3個月新高
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城本月交投加快，全月錄約19宗買賣，按月增加約18.8%，屬近3個月新高，平均實用呎價約17,754元，與上月相若。他續指，太古城整體交投氣氛持續回暖，優質放盤迅速獲承接，惟現時屋苑業主叫價普遍硬朗，部分買賣需時拉鋸商討，預計短期內屋苑樓價將維持穩中向好的走勢。
海怡半島呎價升逾6%
中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪稱，8月一手市場活躍，搶去部分二手目光，幸而兩者買家客群有所不同，海怡半島交投未受太大影響。屋苑8月錄得11宗買賣，較上月全月多2宗或約22.2%。平均實用呎價最新報16,361元，按月上升6.4%，整體市況呈價量齊升局面。
美孚新邨錄15宗交投
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平說，踏入暑假尾聲，一手新盤市場仍十分熱鬧，搶盡市場焦點，幸好區內二手交投未受新盤戰影響。美孚新邨8月份全月錄得15宗成交，與上月一樣，交投尚算平穩。大市交投氣氛穩健，區內二手樓價亦緩步上揚，美孚新邨平均實用呎價最新報11,642元，按月上揚7.4%，反映買家對後市信心不減，相信旺勢會延續至9月份。
新都城「量升價跌」
中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，新都城8月份最終錄得12宗交投，較7月份反彈1倍，交投暢旺，全因業主見新盤低價開售搶盡焦點，遇上誠意買家亦願意考慮調整叫價，吸引買家入市。屋苑本月平均實用呎價報15,355元，按月向下輕微調整0.5%，呈量升價跌局面。9月份新盤戰將會持續，二手交投難免受壓，相信業主叫價態度傾向平和，在大市交投氣氛造好下，區內二手交投料穩步向上。
沙田第一城交投按月多25%
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠指，一手帶動下，本月入市氣氛向好，買家入市信心充足，沙田第一城本月錄15宗交投，較上月增加25%，平均實用呎價約13,778元水平，料9月份市況持續轉好，有望進一步帶動二手交投。
映灣園呎價最新報10486元
中原地產東涌映灣園第二分行分區營業經理張奇瑋表示，受一手熱賣帶動，東涌映灣園本月交投加快，錄10宗成交，按月增1倍，平均實用呎價約10486元。雖然現時二手業主叫價態度相對強硬，但由於一手市場累積大量向隅客，帶動不少買家轉投二手市場「尋寶」。現時整體買家入市信心依然充足，預期下月屋苑交投將繼續維持活躍水平。