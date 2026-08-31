十大屋苑｜8月成交按月增逾27% 中原：樓市結束整固進入復甦 料9月交投可再升三成

二手市況轉旺，據中原地產統計，十大屋苑8月份共錄131宗成交，按月增加27.2%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一、二手市場同步回暖，反映樓市於6、7月進行整固後，現已進入復甦階段。本月利好消息相繼出現，且未見壞消息，港股市場亦靠穩，大幅提振買家入市信心。他稱，已有新盤部署9月出擊，相信在一手熱賣氣氛帶動下，預期9月份十大屋苑二手交投量可望再看升30%。

十個指標屋苑中，8月成交量錄「9升一持平」局面，當中康怡花園、新都城及映灣園期內交投升幅達1倍；僅得美孚新邨維持15宗。呎價方面則錄「5升5跌」，以美孚新邨及麗港城同升7.4%表現最佳，呎價分別為11,642元及12,822元。然而沙田第一城呎價挫7.9%表現最曳，呎價為13,778元。康怡花園跌6.2%，呎價為14,882元。