元朗大生圍大型連租約貨倉用地出售 每月淨租金收入約158萬

物業總面積約194,893方呎，由兩個相連地段組成，地塊方正完整，並享有良好的道路接駁，方便大型車輛及工程機械進出。現時本物業將以現狀連租約形式出售，租約年期至2027年10月底，提供穩定租金回報，每月總租金收入約158萬元。此外，本物業附帶由地政總署批出之短期豁免書，可作存放建築機械、建築材料及相關附屬用途；同時附帶第3719號N分段擴建地段之短期租約權益，進一步提升物業的實際使用價值及投資吸引力。

高力工業物業服務主管鄧錫衡表示，是次放售物業位於元朗大生圍及南生圍一帶，鄰近錦繡花園及加州花園，並可便捷往來新界西北主要交通網絡，以及落馬洲管制站及皇崗口岸等重要跨境口岸，區位優勢顯著。近年市場對具即時現金流及土地戰略價值的露天儲物用地需求持續殷切。本物業不僅具備穩定租金收入，更位處北部都會區核心發展範圍，受惠於區內未來多項大型基建及發展項目陸續推進，對建築機械及建築物料儲存用地需求預期將持續增加。北部都會區作為香港未來主要經濟及創科發展引擎之一，將帶動區內龐大的建造工程及基建需求。憑藉現有租金收入、合法作業用途權益，以及優越地理位置，本物業為投資者提供難得的長線部署機會。