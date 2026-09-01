首7月二手村屋買賣量達上年全年73.3% 全年料可創近5年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年首7個月新界二手村屋買賣合約登記錄1,162宗，總值46.11億元，達2025年全年1,585宗及62.55億元的73.3%及73.7%。上半年樓市氣氛明顯暢旺，樓價持續上升，加上息口回落及銀行相繼推出按揭優惠，增強買家的入市信心，帶動二手村屋交投活躍。雖然下半年成交將跟隨大市有所放緩，但估計全年可達約1,800宗，將按年上升逾一成，料創2021年2,321宗後的近5年新高。

在金額分類統計方面，2026年首7個月價值五百萬元以上的二手高價村屋買賣錄208宗，已達去年全年的85.2%，比例是各價格類別中最高，反映樓價回升下，買家首選入市較優質村屋。價值三百至四百萬元的買賣錄475宗，達去年全年近八成，錄79.0%。而價值三百萬元或以下及四百至五百萬元的買賣，分別錄278宗及201宗，只及去年全年的65.9%及63.2%，低於大市的逾七成，相對落後。

新界區傳統村屋所在的五大區份(包括大埔、元朗、西貢、屯門及沙田)，今年首7個月共錄954宗，達去年全年1,280宗的74.5%。元朗區買賣最多，錄385宗登記，大埔區錄217宗居次，西貢區錄192宗，排名第三位。

沙田區已達去年全年 89.5%

五大區中，沙田區表現最好，首7個月錄68宗，已達去年全年的89.5%。元朗區、大埔區及西貢區的宗數佔比均約七成半左右，亦優於大市，達去年全年的75.2%、75.1%及75.0%。只有屯門區表現較遜，錄92宗，只及去年全年的62.6%。

以平均每宗金額計，今年首7個月屯門區平均每宗村屋金額錄379萬元，較去年全年升5.8%，升幅為五區中最大。其次是西貢區，平均每宗錄456萬元，升5.4%。沙田區及大埔區平均每宗錄482萬元及408萬元，升3.1%及0.8%。惟元朗區平均每宗金額錄得跌幅，錄370萬元，跌4.8%。