屯門私樓兩房連錄「4球」成交 交通及生活配套成熟｜二手市況

屯門區細價樓交投表現不俗，新近連錄2宗售價「4球」水平兩房單位買賣個案，成交屋苑坐落屯門市中心核心地段，交通及生活配套成熟。
區內客415萬購錦華花園
祥益地產區域董事袁思賢表示，錦華花園日前錄得一宗區內客成交，單位為A座高層5室，實用面積約353方呎，兩房間隔。該買家鍾情屋苑坐落屯門市中心核心地段，交通及生活配套成熟。
據悉，原業主放盤價450萬元，其後因應市況調整，累積減價35萬元，有感單位價格合乎預算，遂便決定以415萬元購入上址自住或長線投資收租之用，呎價約11,756元。
袁思賢稱，上址若作投資收租，現時市值租金大約1.25萬元，租金回報率約3.6厘。資料顯示，錦華花園位於屯門市中心屯隆街1號，鄰近港鐵屯門站、屯門市中心及屯門時代廣場，1986年入伙，共有2座，提供496個單位。
即睇屯門錦華花園放盤 (House730)
區內客見租金上升 決定「租轉買」錦興大廈
利嘉閣地產青山公路-豪宅-黃金海灣分行助理分區董事陳龍勳指，該行新近促成屯門錦興大廈高層E室成交，單位實用面積約466方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景。
陳龍勳透露，新買家為區內租客，因租金持續上漲，決定「轉租為買」，並經利嘉閣真盤源平台鎖定目標，心儀上址單位位處高層，景觀開揚舒適，決定洽商議購。單位原開價440萬元放售，議價後以420萬元售出，呎價約9,013元。
據悉，原業主於2019年以約450萬元購入單位，持貨約7年轉售，帳面虧損約30萬元，物業期內貶值約6.7%。資料顯示，錦興大廈位於屯門新墟青山公路新墟段169-181號，鄰近新墟街市、V city商場、輕鐵何福堂站，1989年入伙，提供200個單位。