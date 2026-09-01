屯門私樓兩房連錄「4球」成交 交通及生活配套成熟｜二手市況

屯門區細價樓交投表現不俗，新近連錄2宗售價「4球」水平兩房單位買賣個案，成交屋苑坐落屯門市中心核心地段，交通及生活配套成熟。

區內客 415 萬購錦華花園

祥益地產區域董事袁思賢表示，錦華花園日前錄得一宗區內客成交，單位為A座高層5室，實用面積約353方呎，兩房間隔。該買家鍾情屋苑坐落屯門市中心核心地段，交通及生活配套成熟。

據悉，原業主放盤價450萬元，其後因應市況調整，累積減價35萬元，有感單位價格合乎預算，遂便決定以415萬元購入上址自住或長線投資收租之用，呎價約11,756元。