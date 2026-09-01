中原送租賃管理服務 UNI Residence 更新價單增3優惠

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永稱，項目部署短期開放現樓示範單位及會所，迄今累沽172伙，佔全盤72%，套現約8.7億元。目前餘下68伙待售，呎價由約1.9萬元起。該盤昨日更新4F、5E及6C價單，新增管理費津貼優惠、傢俬套餐/傢俬現金回贈優惠及車位優先認購權利。當中傢俬套餐只適用於開放式及一房單位，買家若不選用則獲1萬元傢俬現金回贈。

一手市場氣氛轉旺，發展商為旗下新盤增加優惠吸客。永泰地產(369)與萬科香港合作發展的大圍「UNI Residence」取得滿意紙，昨更新價單新增3項優惠，包括豁免管理費、開放式及一房買家享傢俬套餐優惠及累購2伙或以上買家享車位認購權。另中原地產為該盤首5名買家提供一年免費租賃管理服務優惠，總值8萬元。

中原地產亦為「UNI Residence」推出全新置業優惠，即日起至今年9月30日，凡經該行購買該盤一手住宅單位的首5名買家，再經中原租出單位，可獲由中原測量師行提供一年免費租賃管理服務，優惠總值高達8萬元。

啟德海灣周五標售48伙

嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期落實本周五招標發售48伙兩房及三房戶。項目自上周三公布全新第1A座「啟德海灣．星匯」價單後，市場反應熱烈，自上周五起錄逾3,000人次參觀。