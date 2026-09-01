緹外四房四套大宅2億成交 今年累售12伙｜九龍豪宅

踏入9月首日，豪宅新盤即錄得億元成交個案。嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」今日(1日)以招標形式售出第5座1樓B室連裝修分層大宅，成交價為2億元，為該盤今年售出的第12個單位。

是次成交單位實用面積4,325方呎，連256方呎前庭，屬四房四套房另加雙工人房間隔，以2億元售出，呎價約46,243元；成交價包括2個住宅停車位。

開售迄今沽55伙 吸金逾164億

發展商表示，「緹外」繼日前售出第6座Penthouse A頂層複式連天台特色大宅，並創出今年全港一手住宅新高後，今日再沽1伙，反映市場氣氛持續向好，項目質素備受市場肯定。「緹外」今年累售12伙，總成交金額逾28億元；開售迄今累沽55伙，總成交金額逾164億元，平均成交實用面積呎價約5.8萬元。項目現時尚餘8個分層大宅及1個頂層連天台特色大宅待售。