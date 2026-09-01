叡璟I周六壓軸銷售136伙 折實價554萬起 暫收逾5.63萬票｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」今日(1日)公布新一份銷售安排，落實於本周六(5日)進行壓軸一輪銷售共136伙，當中以價單形式發售101伙，即4號價單全數單位，扣除最高16%折扣後，單位折實售價由553.9萬元起，折實呎價由17,789元起；另35伙以招標形式推售。 華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，項目截至今日中午12時，累收逾5.63萬個購樓意向登記，以價單發售101伙計算，超額認購逾556倍，將於周四(3日)下午3時截票。項目延續「新盤票王」之勢，上周六(8月29日)次輪價單單位再度即日售罄，同時招標單位亦錄得「雙破頂」成交。項目在10日內累沽361伙，套現逾34.7億元，整體銷售表現可謂「價量兼備」。施偉賢透露，項目第2期正待批預售，已進入最後審批階段，相信短期內會有好消息公布。

該盤周六價單發售單位涵蓋42伙一房、38伙兩房、11伙三房，以及10伙三房一套房單位，實用面積介乎307至680方呎。扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價由553.9萬至1,404萬元，折實呎價介乎約17,789元至22,777元。當中更特別推出1伙連全屋精緻裝修及傢俬的兩房單位，為第3B座28樓H室，實用面積473方呎，亦為展銷廳所展示的無改動示範單位。

銷售將設 A 組及 B 組 華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，今批最低售價單位為第3(3B)座5樓D室，實用面積308方呎，一房間隔，折實售價553.9萬元，呎價17,984元。兩房最低售價單位為第3(3B)座5樓G室，實用面積408方呎，折實售價725.8萬元，呎價17,789元，亦同屬今批呎價最低單位。 至於本周六銷售將設A組及B組，A組共提供50伙，A組客人最多可購入2至4伙，當中須購入最少及不多於1伙三房單位，以及必須揀選最少1伙一房單位。B組共提供51伙，B組客人則最多可購入1至2伙。

岑菲菲續稱，當日以招標形式推售共35伙，包括11伙三房(開放式廚房)、3伙三房一套，以及21伙平台或天台特色戶。是次銷售安排已全數盡推第1期的所有單位，分別以價單及招標形式出售。 「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，提供507伙，單位戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎；當中主打一房及兩房戶，合共佔逾六成。項目住宅停車位設於地庫1樓及2樓，提供合共491個停車位，預計關鍵日期為2028年11月25日。