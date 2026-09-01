7月新申請按揭宗數按月回落24% 中原按揭：定按選用比例急升至34.1% 創逾八年新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新金管局住宅按揭統計顯示，7月份新申請按揭宗數按月回落24%至9,212宗，是自今年2月（8,125宗）後5個月新低。同時，7月份新批按揭貸款額錄得448億元，按月跌11.4%，創2個月新低；新批按揭宗數亦按月減少11%至8,474宗，同創2個月新低。王美鳳表示，本港新申請按揭數目上半年維持活躍，5月、6月連續升穿過萬宗水平，7月按揭申請量及新批按揭量回落，主要反映6月起樓市進入階段性整固期，樓市成交減少連帶影響按揭申請量。隨著發展商重啟推盤並銷情理想，市場氣氛回暖，在剛性需求下，8月份樓市交投已現升幅，料可逐步帶動按揭申請量回升。

7 月新取用按揭貸款額按月升 6% 7月份新取用按揭貸款額按月升6%，錄得約294億元；新取用按揭宗數亦按月微增0.4%至5,594宗，宗數及金額分別創37個月及47個月新高。王美鳳指出，7月份新取用按揭數字錄得增長，主要受惠於早前尤其3至5月份旺市期間的成交陸續上會，推動新取用按揭量維持於5,000多宗的較高水平。

定按比例突破 3 成急升至 34.1% 創 99 個月新高 根據金管局2026年7月份統計數字，H按選用比例按月下降9個百分點至61%；而P按選用比例則按月維持於1.3%。值得留意的是，定息按揭選用比例按月急升9個百分點至34.1%，連升11個月，是自2018年5月（28.5%）後逾八年（99個月）新高。根據資料顯示，定按使用比例曾在2018年4月達歷史高位49.3%。王美鳳解釋，定息按揭比例單月急升，主要原因是三間大型銀行推出的2.73%低息定按計劃申請期至八月底，對比H按息3.25%具備慳息優勢，加上定按已優化吸引力增加普及度逐步上升，吸引大量用家趕搭「尾班車」，料定息按揭比例短期內仍會處於逾三成的較高水平，至於再後續走勢，則需視乎滙豐銀行於9月起延續推出全新定按計劃後，其他大型銀行會否及何時跟隨相關優惠。

轉按市道回暖逆市升 18.4% 一手跌 14.1% 二手跌 16.4% 資料顯示，7月份新批按揭貸款額錄得448億元，較6月份跌11.4%。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款按月跌14.1%至133億元。至於二手市場，期內新批按揭貸款額按月跌16.4%至242億元。新批轉按市場方面逆市向好，期內轉按錄得連續6個月升幅，宗數達1,468宗，創自2023年11月（1,841宗）後32個月新高；金額按月增18.4%至73億元，錄得連續7個月升幅，亦創自2023年11月（90億元）後32個月新高。王美鳳指出，近月轉按數字進一步回升，反映轉按市場回暖，主因是銀行回贈上調、定息按揭吸引、物業估值上升等因素帶動，轉按誘因有所增加，預期轉按市場板塊將持續獲得支持。

此外，7月份未償還按揭貸款總額按月微增0.4%至19,635億元；按揭貸款拖欠比率（超過3個月）仍維持於0.11%的極低水平，經重組貸款比率維持於0%。

首 7 個月新批按揭金額按年增 21.2% 新取用金額按年增 42.3% 綜合2026年首7個月數字，新批按揭累計錄得53,426宗，涉及金額約2,737億元，較去年同期分別增加 33.1% 及 47.5%；期內新取用按揭累計錄得33,460宗，涉及金額約1,684億元，較去年同期分別增加 29.3% 及 42.3%。王美鳳分析，首7個月按揭貸款量錄得強勁增長，主要是因為今年初樓巿連續多月交投暢旺，為按揭市場積累了持續性的上升動力。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)