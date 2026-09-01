100元印花稅入市！上車客買元朗尚悅．嶺一房 原業主6年損手22%｜二手市況

現時400萬元以下物業只需繳付100元印花稅，上車客睇準新界西細價樓，元朗及屯門新近均錄得相關成交個案。 利嘉閣地產元朗-又新街分行高級分區董事陳庭豐表示，該行最新促成元朗蝶翠峰5期尚悅．嶺1座高層M室的二手成交，單位實用面積約282方呎，屬一房連開放式廚房間隔，外望開揚山景。 陳庭豐透露，新買家早前經利嘉閣真盤源平台鎖定目標，心儀上址單位位處高層，景觀開揚舒適，加上單位造價合理，符合個人預算，遂決定洽商議購。單位原開價400萬元放售，議價後減價20萬元或約5%，以380萬元沽出，呎價約13,475元。

區內上車客購屯門麗寶大廈靚裝戶 祥益地產執行董事盤嘉茵表示，屯門單幢式物業「置樂三寶」入場費200餘萬元起，因此成為不少用家的「上車樂園」。分行日前錄得一宗麗寶大廈買賣個案，單位為中層B室，實用面積約256方呎。 據了解，新買家為區內上車客，睇樓僅一星期，鍾情單位附設精美裝修及全屋傢電，即買即住，大幅節省置業後的裝修成本與時間，加上物業總價符合政府400萬元以下只需繳付100元印花稅的優惠政策，極具吸引力，遂積極與業主議價，最終成功減價8萬元，以272萬元順利購入單位，呎價約10,625元，屬市價成交。