劏場流血未止 8萬做到業主！銅鑼灣40呎迷你舖21年勁蝕94%｜舖位市況

「5位數」就買到銅鑼灣舖位做業主！位於糖街1號的「銅鑼廣場」一個面積僅約40方呎的迷你舖位，最新以8萬元成交。按原業主於2005年買入價129.7萬元計算，持貨約21年，帳面慘輸121.7萬元或近94%，「劏場」業主忍痛止血情況持續。
是次成交為銅鑼廣場1樓1061號舖位，建築面積約40方呎，最新以8萬元沽出，呎價約2,000元。資料顯示，舖位由兩名本地業主共同持有，早於2005年4月商場拆售時以129.7萬元購入，當時呎價高見32,425元，持貨約21年沽售，帳面勁蝕121.7萬元，舖位價值大幅蒸發約93.8%。
年內第二宗跌穿十萬 該場曾低見5.8萬
翻查資料，是次成交屬銅鑼廣場年內第二宗售價低於10萬元個案，另一宗為商場2樓2093號舖位，建築面積約62方呎，今年5月以5.8萬元售出，呎價約935元，售價及呎價均創該商場新低。
據悉，原業主於2006年以159萬元買入，已丟空多時，管理費每月達1,115元，持貨約20年轉售，帳面損失153.2萬元，舖位價值大幅貶值約96.4%。
「劏場大王」尹柏權早年買入 改裝為商場拆售
據悉，人稱「劏場大王」尹柏權於2004年以約2億元購入銅鑼灣商業大廈地下至五樓，隨後於2005年初改裝為商場「銅鑼廣場」拆售，當時推出1樓及2樓合共206個細舖，每個呎價約3萬元，拆售時每個舖位售價約200萬元，估計套現約4億元。由於商場業權極度分散，缺乏統一管理及宣傳，人流愈來愈變得疏落，最終淪為「死場」，令不少業主都要大幅虧蝕離場。