劏場流血未止 8萬做到業主！銅鑼灣40呎迷你舖21年勁蝕94%｜舖位市況

「5位數」就買到銅鑼灣舖位做業主！位於糖街1號的「銅鑼廣場」一個面積僅約40方呎的迷你舖位，最新以8萬元成交。按原業主於2005年買入價129.7萬元計算，持貨約21年，帳面慘輸121.7萬元或近94%，「劏場」業主忍痛止血情況持續。

是次成交為銅鑼廣場1樓1061號舖位，建築面積約40方呎，最新以8萬元沽出，呎價約2,000元。資料顯示，舖位由兩名本地業主共同持有，早於2005年4月商場拆售時以129.7萬元購入，當時呎價高見32,425元，持貨約21年沽售，帳面勁蝕121.7萬元，舖位價值大幅蒸發約93.8%。