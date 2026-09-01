首岸第4期加推35伙兩房戶 入場價678萬｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期，今日(1日)加推全新價單第4號，涉及35伙兩房戶，折實售價由678.22萬元起，折實呎價由19,584元起。

價單第4號單位價單售價由745.3萬至1,108.7萬元，價單呎價由21,521至24,991元；折實售價則由678.22萬至1,008.91萬元，折實呎價由19,584至22,742元。

最低呎價單位為5樓H室，實用面積390方呎，兩房間隔，折實售價763.76萬元，折實呎價19,584元。

最低售價單位為3樓G室，實用面積338方呎，兩房間隔，折實售價678.22萬元，折實呎價20,066元。