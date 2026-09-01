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出版：2026-Sep-01 19:36
更新：2026-Sep-01 19:36

首岸第4期加推35伙兩房戶 入場價678萬｜紅磡新盤

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首岸第4期加推35伙兩房戶 入場價678萬｜紅磡新盤

首岸第4期加推35伙兩房戶 入場價678萬｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期，今日(1日)加推全新價單第4號，涉及35伙兩房戶，折實售價由678.22萬元起，折實呎價由19,584元起。

價單第4號單位價單售價由745.3萬至1,108.7萬元，價單呎價由21,52124,991元；折實售價則由678.22萬至1,008.91萬元，折實呎價由19,58422,742元。

最低呎價單位為5H室，實用面積390方呎，兩房間隔，折實售價763.76萬元，折實呎價19,584元。

最低售價單位為3G室，實用面積338方呎，兩房間隔，折實售價678.22萬元，折實呎價20,066元。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，「首岸」系列暫售702伙，套現約59.5億元。

「首岸」第4期提供264伙，標準單位實用面積由338585方呎，兩房標準單位實用面積由338469方呎，共234伙，佔約89%。三房標準單位實用面積585方呎，設22伙，佔約8%。另設8伙兩房至三房特色戶，佔比約 3%，包括4伙平台特色戶，實用面積由352585方呎，連135534方呎平台；天際特色戶佔4伙，實用面積由390585方呎，連163258方呎天台。項目預計關鍵日期為2027831日。

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