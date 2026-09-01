DEEP WATER SOUTH第6A期夥中原推置業優惠 指定買家可享總值8.8萬租賃管理服務｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」自推售以來，市場反應熱烈，全盤至今已套現逾37.3億元。為承接暢旺銷情，以及配合最新銷售部署，中原特別為第6A期MONT BLUE買家提供專屬優惠，由即日起至2026年9月30日為止，經中原地產購入「DEEP WATER SOUTH」第6A期MONT BLUE一手一房單位，並於入伙後經由中原地產租出之首5名買家，每人可獲贈「一年租賃管理服務」，優惠總值高達8.8萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手市場持續熱賣，多個焦點新盤相繼開售並錄超額認購，全月一手成交事隔兩個月重上1,000宗水平，反映剛性需求及投資者資金依然充沛。除了買賣市場回暖外，租務市場的強勁表現亦為樓市提供穩固支持。根據中原研究部數據，租金再創新高，2026年7月份中原城市租金指數CRI最新報136.34點，連續6個月創歷史新高。租金走高亦帶動回報率止跌回升，6月CRI回報率報3.24%，結束連跌9個月局面。「DEEP WATER SOUTH」坐落港島南岸鐵路站上蓋、基座設有大型商場，且具備優質校網與地段優勢的項目，無論是收租潛力還是保值能力均極具吸引力。