內地生1.4萬租白石角雲滙開放式戶 業主享3.4厘回報｜二手樓租賃

中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉滙表示，近日白石角區交投氣氛持續暢旺，加上屬租賃旺季，雲滙新近錄得5座低層B3室租賃成交，單位實用面積約284方呎，開放式間隔，日前議價後以1.4萬元租出，呎租約49.3元。

曾嘉匯透露，新租客為內地學生，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，間隔合用，即租入單位自住。據了解，據了解，業主於2019年以約497萬元購入單位，是次租出單位可享約3.4厘租金回報。

資料顯示，雲滙位於大埔白石角科進路12號，2019年入伙，分為2期共有10座，提供1,444個單位。