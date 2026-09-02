屯門菁雋170呎戶252萬沽 7年貶值12% 內地投資者買入收租｜二手樓成交

政府積極推動香港成為國際專上教育樞紐，非本地學生人數持續上升，帶動學生住宿及私人住宅租賃需求。不少投資者看準私樓細單位的租賃潛力，積極入市收租。被稱為「龍床盤」的屯門菁雋，最新錄得一宗成交，內地投資者斥252萬元購入開放式戶收租。
中原地產屯門時代廣場第一分行高級資深分區營業經理唐欣怡表示，上述成交單位為菁雋高層21室，屬開放式間隔，實用面積約170方呎。原叫價255萬元，最後減價3萬元，獲內地投資者以252萬元承接，呎價約14,824元。
近期同類戶租金撲近1萬 回報近4.7厘
唐欣怡指，新買家留意到非本地學生來港人數持續增加，帶動院校周邊住宅租賃需求及租金升值，而菁雋距嶺南大學約15分鐘步程，加上嶺大早前購入屋苑商業基座作教學用途，預期屋苑租金可受惠，遂決定入市作長線收租。參考同類單位近期月租高達9,800元計算，預計單位租金回報近4.7厘。
原業主7年前286萬入市
據悉，原業主於2019年以286萬元一手買入單位，持貨約7年轉售，帳面虧蝕34萬元，物業期內貶值約11.9%。
資料顯示，菁雋位於屯門新墟青棉徑2號，2019年入伙，屬單幢式住宅，提供356伙，單位實用面積由128至794方呎。