屯門菁雋170呎戶252萬沽 7年貶值12% 內地投資者買入收租｜二手樓成交

政府積極推動香港成為國際專上教育樞紐，非本地學生人數持續上升，帶動學生住宿及私人住宅租賃需求。不少投資者看準私樓細單位的租賃潛力，積極入市收租。被稱為「龍床盤」的屯門菁雋，最新錄得一宗成交，內地投資者斥252萬元購入開放式戶收租。

中原地產屯門時代廣場第一分行高級資深分區營業經理唐欣怡表示，上述成交單位為菁雋高層21室，屬開放式間隔，實用面積約170方呎。原叫價255萬元，最後減價3萬元，獲內地投資者以252萬元承接，呎價約14,824元。