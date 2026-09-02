上車客440萬購粉嶺名都兩房 原業主持貨17年獲利1.8倍｜二手樓成交

上車客以440萬元購入粉嶺名都兩房。(資料圖片)

近期整體入市氣氛向好，部份用家加快入市。中原地產北部都會高爾夫．御苑專組分行區域營業董事陳國輝表示，粉嶺名都最新錄得7座中層B室成交，單位實用面積約395方呎，兩房間隔，議價後以440萬元易手，呎價約11,139元。

陳國輝透露，新買家為上車客，見單位價錢合理，高層開揚，即購入單位自住。據了解，原業主於2009年以155萬元購入上址，持貨約17年轉售，帳面獲利285萬元，物業期內升值約1.8倍。

資料顯示，粉嶺名都位於粉嶺粉嶺車站路18號，1993年入伙，共有7座，提供1,280個單位。