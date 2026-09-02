現樓登場 太子壹號 首推19伙 周六招標

踏入9月一手氣氛暢旺，多盤排隊出擊。其中原由樂風集團發展的旺角「UPPER PRINCE」，已由項目投資者組成的新公司One Edward Development Limited接手，早前重新命名為「太子壹號」，昨委託中原地產獨家銷售代理，提供139伙，同日晚上公布首張銷售安排，周六起招標推售首批19伙，招標期至10月31日。 One Edward Development Limited項目總監及發言人鄺紹民表示，「太子壹號」較早前已獲批入伙紙，預計今年11月交樓。項目標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積205至487方呎；連平台或頂層連天台特色戶，實用面積192至487方呎。單位價錢會參考區內及鄰近港鐵站項目，今日起接受公眾預約參觀現樓單位。他續指，項目擁現樓優勢，加上有開揚都市景觀，料吸引市區剛需客及長線投資者。

紅磡映匯日內開價

紅磡映匯日內開價 另一個九龍新盤、恒基地產(012)紅磡MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」昨上載售樓說明書，設263伙，實用面積226至630方呎，涵蓋一房至三房及小量特色戶，標準單位主打一房及兩房佔約80%。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民稱，項目最快一至兩日內公布價單。

叡璟I周六壓軸推售136伙