葵涌iCITY二期破200伙套現5.65億 部署加價最多5%｜工廈市況

金朝陽地產代理有限公司營業及市務總經理鄭惠卿表示，「iCITY」二期於八月銷售成績理想，單月售出21伙，成交價介乎約249.3萬至約337.5萬元，平均成交價約280萬元。其中錄得3宗大手成交，當中一組客人更連購3間，總成交金額約865萬元，反映用家及投資者對優質24小時工作間的需求強勁。

金朝陽集團發展的葵涌新式工廈「iCITY」二期24小時工作間，銷售表現持續向好。項目銷情已正式衝破200伙，截至8月31日累計售出203伙，佔可供發售單位逾七成半，套現金額約5.65億元，平均成交價約278萬元。

鄭惠卿指，隨著市場反應熱烈，發展商稍後將就部分單位上調售價3%至5%，並積極部署推出項目一期，以應付持續上升的需求。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰指出，「iCITY」二期銷情持續理想，項目連環錄得大手成交且追加成交個案明顯，反映買家入市步伐加快，主要受低入場門檻帶動。同時，租賃回報亦為投資者提供具體參考，例如七月曾有單位以約1.1萬元租出，租金回報率高見5.2%。近期部分投資者重新配置資產時更重視具實際用途及租務支持的實體資產，而「iCITY」作為非住宅物業，入場門檻相對較低，兼可同時滿足收租、自用及營運需要，吸引力因而進一步提升。