屯門第16區2期截收4份標書 港鐵鄧智輝：擬未來三、四季推兩項目涉2千伙｜地皮截標

港鐵(066)屯門第16區站第2期物業發展項目今日(2日)下午2時正截標，最終接獲4份標書。市場消息指，新鴻基地產(016)及恒基地產(012)各自獨資入標，信和置業(083)、嘉里建設(683)、中國海外發展(688)及鷹君集團(041)合組財團參與競投，長江實業集團(1113)亦有份入標。港鐵表示，將詳細考慮有關的標書，並於稍後公布招標結果。 港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝表示，項目位於成熟社區，加上位處鐵路站上蓋，對招標反應感到滿意。他稱，港鐵會視乎市況，將在未來三至四季推出兩個項目招標，各個項目提供超過1,000伙，具體招標時間須考慮技術範疇等因素。

屯門第16區站物業發展項目坐落於屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，並於錦上路站轉乘未來的北環綫。 至於第二期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限為2,690,774方呎，可提供約5,500伙；而商業總樓面面積上限則為334,760方呎。發展商及/或財團可選擇競投第二期物業發展項目商業部分的未來權益安排。

據悉，項目補地價將由港鐵負責支付，入標財團須自行向港鐵提出「一口價」金額定勝負，中標後可分期支付，在批出標書當日需要繳付中標價30%，第2及3期分別在2028年11月底及2030年11月底前再各付20%、即合共40%，餘款30%於獲批入伙紙時繳付；當中A方案預計於2033年12月至2035年落成，而B方案則需於2032年3月至2035年6月落成；而分紅比例固定為15%。 商場可全資擁有或港鐵 13.8 億回購 商場權益方面，提供A及B方案，當中A方案總樓面約33.476萬方呎，而B方案27.4482萬方呎，當中A方案由中財團全權擁有，而B方案則落成後由港鐵以13.8億元回購，即每方呎回購價約5,028元。財團可以同時提交A及B方案競投，而項目補地價則由港鐵負責。