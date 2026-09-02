新香港人及內地專才鍾情天水圍私樓 YOHO WEST兩房不足年半炒貴20%｜二手成交

蕭啟諾透露，新買家為新香港人，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤並經該行睇樓。買家參觀上址後，心儀屋苑為全新落成，單位內櫳全新未曾入住，加上開則方正實用兼享開揚市景，非常符合自住需求，睇樓後感到極為滿意。單位原叫價550萬元放售，議價後以547萬元合理價易手，呎價約13,245元。

二手交投氣氛向好，天水圍私樓近期連錄新香港人及內地專才成交個案。其中入伙盤YOHO WEST 2期YOHO WEST Parkside一個兩房單位，獲新香港人以547萬元承接，原業主持貨不足年半，物業期內升值近20%。

嘉湖山莊三房呎價跌穿 8 千 高才客情單位房大空間足

區內指標上車屋苑嘉湖山莊憑藉配套完善、開則實用及性價比極高優勢，持續吸引內地專才入場。利嘉閣地產天水圍-YOHO WEST分行高級經理曾慧敬稱，該行最新促成嘉湖山莊1期樂湖居2座低層C室成交，單位實用面積約551方呎，採三房間隔，外望園景。

曾慧敬透露，新買家經「高才通」計劃來港，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤並經該行睇樓。客人參觀上址後，心儀屋苑發展成熟、生活配套一應俱全，加上單位空間感足、房間寬敞，且樓價極具吸引力，睇樓後決定洽商議購。單位原叫價460萬元放售，議價後決定以440.6萬元合理價售出，呎價約7,996元。