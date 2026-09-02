映匯樓書｜設263伙 一房及兩房佔逾80% 面積226呎起｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH集逾100萬方呎商業及住宅總樓面面積於紅磡核心地段，發展版圖橫跨六大主要街道、八大地盤，合共提供約2,450個住宅單位。最新推出的第6期「映匯」，提供263伙，單位實用面積介乎226至630方呎，戶型涵蓋一房至三房，亦設少量特色單位；當中主打一房及兩房，合共涉及212伙，佔全盤逾80%。
據項目樓書顯示，「映匯」為1幢26層高住宅大樓，地下及1樓設有商舖及餐廳，2樓及3樓為康樂設施，住宅樓層為5至29樓。大樓提供3部升降機，住宅樓層每層設12個單位，而29樓則設11個單位。
戶型分布方面，標準單位中一房佔84伙、兩房佔121伙、三房佔49伙。至於5樓全層均為平台特色戶，涉及12伙，單位實用面積由226至380方呎，平台面積介乎39至134方呎。頂層29樓則為天台特色戶，涉及9伙，單位實用面積由264至630方呎，天台面積介乎200至619方呎。
只設1伙平台連天台「樓王」特色戶
當中全盤面積最細單位為5樓H室，實用面積226方呎，連72方呎平台，一房間隔，一入屋左邊為浴室，右邊為開放式廚房，睡房位處客飯廳左邊。
面積最大則為29樓A室，屬全盤唯一平台連天台「樓王」特色戶，實用面積630方呎，三房一套連儲物室間隔，連73方呎平台、66方呎前庭及619方呎天台，可享270度市景及維港景致。
至於地庫2層提供24個住宅停車位，地庫1層提供10個住宅停車位，住客會所總面積4,512方呎，預計關鍵日期為2026年9月30日。