映匯樓書｜設263伙 一房及兩房佔逾80% 面積226呎起｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH集逾100萬方呎商業及住宅總樓面面積於紅磡核心地段，發展版圖橫跨六大主要街道、八大地盤，合共提供約2,450個住宅單位。最新推出的第6期「映匯」，提供263伙，單位實用面積介乎226至630方呎，戶型涵蓋一房至三房，亦設少量特色單位；當中主打一房及兩房，合共涉及212伙，佔全盤逾80%。

據項目樓書顯示，「映匯」為1幢26層高住宅大樓，地下及1樓設有商舖及餐廳，2樓及3樓為康樂設施，住宅樓層為5至29樓。大樓提供3部升降機，住宅樓層每層設12個單位，而29樓則設11個單位。