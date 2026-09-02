內地客7.8萬租啟德天璽．天四房套 呎租創啟德城中心同類戶新高｜半新樓租賃

利嘉閣地產新啟德啟德匯分行首席分區董事徐永全稱，該行客戶董事鍾偉民近期促成啟德天璽．天2期2座低層A1室租賃成交，單位實用面積約908方呎，採四房一套連工人套房及開放式廚房間隔，外望內園池景及車站廣場景致。 一次過支付全年租金及 2 個月按金 涉逾百萬 徐永全表示，新租客為內地客，早前透過利嘉閣真盤源平台搵優質租盤，經代理介紹上址放盤及睇樓後。客人鍾情屋苑位置便利兼起居配套完善，加上單位間隔合用，景觀理想，決定洽租。單位原叫租8.7萬元，議價後以7.8萬元成交，並一次過支付全年租金及2個月按金，涉資逾百萬元，呎租約86元，呎租創啟德城中心同類單位新高。

據悉，業主於2025年10月以3,064.1萬元一手買入單位，現享租金回報約3.1厘。徐永全補充，該屋苑現時約有30個單位放租，月租入場費由約1.65萬元起。

低層兩房戶 3.3 萬租出 中原地產啟德新區啟德1號分行經理施蒂文指，中原最新促成天璽．天1座低層B3室租賃交投，單位實用面積約449方呎，採兩房間隔。單位坐向西南方，望開揚車站廣場景，以3.3萬元租出，呎租約73.5元。 據了解，上址業主於今年1月以約1,304.9萬元購入單位，持貨短短8個月，現享約3厘租金回報。 屋苑上月共錄 43 宗租賃成交 施蒂文補充，暑假租賃旺季，啟德8月份全月最終錄376宗租賃交投，過去2個月累計錄得772宗租賃成交，交投十分暢旺。當中天璽．天於8月份最受租客歡迎，全月錄得43宗租賃成交，平均實用呎租達73元。