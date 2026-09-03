外區業主沽舊樓升級進駐屯門NOVO LAND 移民盤低市價沽 4年蝕16萬｜半新樓成交

中原地產屯門時代廣場第二分行B組資深分區營業經理蕭俊邦表示，最近二手市場交投回升，屯門區半新樓NOVO LAND於8月份共錄得12宗二手買賣，按月增加約50%。
蕭俊邦指，分行促成NOVO LAND 1B期Bergen 1座低層F室成交，單位實用面積約253方呎，開放式間隔。原業主已移民，授權家人代為放售，原叫價342萬元，放盤約一個月減價4萬元，以338萬元易手，呎價約13,360元，較 8月同類戶成交價低約2%至4%。
屋苑開放式戶最平叫價360萬
蕭俊邦透露，買家為外區換樓客，由舊樓升級，鍾情NOVO LAND配備度假式會所設施，加上樓齡新，可免卻重新裝修，省時又省成本，見上址價錢略低於市場價，遂即睇即買。
據悉，原業主於2022年以354萬元一手買入單位，持貨約4年轉售，帳面虧蝕16萬元，單位期內貶值約4.5%。資料顯示， NOVO LAND開放式單位現時叫價360萬至400萬元不等，大部分連租約，可睇樓的有限，最平叫價360萬元，位於高層，無樓睇。
換樓客略低市價購兩房 1年升值近12%
蕭俊邦稱，同屋苑3A期Dragor 1座中層D室，單位實用面積約383方呎，兩房開放式廚房間隔。原叫價545萬元。
據了解，新買家為區內業主，因原本自住的單位裝修以及屋苑開始老舊，遂轉購新樓升級，心儀NOVO LAND設有大型會所，加上上址裝修新簇，一睇即中，即還價洽購，最終獲減11萬元，以534萬元成交，呎價約13,943元，略低於市價。
蕭俊邦續稱，原業主於2025年7月以478萬元一手買入單位自住，由於長期於外地工作，很少回港，故授權予香港家人代為賣樓，持貨約1年轉售，帳面賺56萬元，單位期內升值約11.7%。