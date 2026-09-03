外區業主沽舊樓升級進駐屯門NOVO LAND 移民盤低市價沽 4年蝕16萬｜半新樓成交

中原地產屯門時代廣場第二分行B組資深分區營業經理蕭俊邦表示，最近二手市場交投回升，屯門區半新樓NOVO LAND於8月份共錄得12宗二手買賣，按月增加約50%。

蕭俊邦指，分行促成NOVO LAND 1B期Bergen 1座低層F室成交，單位實用面積約253方呎，開放式間隔。原業主已移民，授權家人代為放售，原叫價342萬元，放盤約一個月減價4萬元，以338萬元易手，呎價約13,360元，較 8月同類戶成交價低約2%至4%。

屋苑開放式戶最平叫價 360 萬

蕭俊邦透露，買家為外區換樓客，由舊樓升級，鍾情NOVO LAND配備度假式會所設施，加上樓齡新，可免卻重新裝修，省時又省成本，見上址價錢略低於市場價，遂即睇即買。