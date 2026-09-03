外區上車客「零議價」購白石角海日灣II一房 上手7年輸51萬離場｜二手成交

外區上車客「零議價」購白石角海日灣II一房。(資料圖片)

近期交投氣氛正面，中原地產大埔豪宅九肚山第三分行資深區域營業經理賴思沛表示，大埔白石角海日灣II最新錄得10座高層C室成交，單位實用面積約396方呎，一房半間隔，日前「零議價」650萬元沽出，呎價約16,414元。

賴思沛透露，新買家為外區上車客，見屋苑環境舒適，價錢合理，即決定購入單位自用。

據了解，原業主於2019年以701萬元購入上址，持貨約7年沽售，帳面損失51萬元，單位期內貶值約7.3%。資料顯示，海日灣II位於大埔半山創新路18號，2020年入伙，共有12座，提供1,408個單位。